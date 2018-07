Hamburg

Der Onlineshop About You hat einen neuen Großinvestor: Das dänische Bekleidungsunternehmen Bestseller A/S steigt über seine Beteiligungsholding Heartland bei der Hamburger Firma ein. Die Dänen beteiligen sich wesentlich an einer Kapitalerhöhung über 300 Millionen US-Dollar, mit der die weitere Expansion von About You finanziert werden soll, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte.

Heartland A/S erwerben damit einen zweistelligen Anteil. „Wir haben About You in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt, ein tadellos geführtes Unternehmen mit nachhaltigem Potenzial. Das derzeitige Managementteam hat großartige Arbeit geleistet und wir sind sehr zuversichtlich, dass unser Investment dabei hilft, die Unternehmensentwicklung weiter voranzutreiben“, sagt die Geschäftsführerin von Heartland A/S Lise Kaae.

Auch die bisherigen Gesellschafter German Media Pool und Seven Ventures sowie die drei Geschäftsführer nähmen an der Kapitalerhöhung teil. Benjamin Otto, Aufsichtsratsmitglied der Otto Group, und seine Schwester bleiben Minderheitsgesellschafter.

Otto Group hat About You gegründet

Die Otto Group hatte About You vor vier Jahren als Fashion-Tech Start-up gegründet. Der Onlineshop passt sich dem individuellen Stil jedes Kunden an, so dass nur relevante Produkte und Outfitvorschläge angezeigt werden. Das Sortiment mit mehr als 150.000 Artikeln von über 1.000 Marken soll Frauen und Männer zwischen 20 und 49 Jahren ansprechen. Die Plattform zählt mittlerweile mehr als zehn Millionen monatlich aktive Kunden.

Die Otto Group bleibt größter Gesellschafter, führt das Unternehmen nun aber als Beteiligung, heißt es in der Mitteilung. About You werde mit mehr als einer Milliarde US-Dollar bewertet und sei damit das erste Hamburger „Einhorn“. So werden in der Start-up-Szene Unternehmen genannt, die es von kleinen Anfängen zu Milliardenkonzernen schaffen.

Zahl der Mitarbeiter in Hamburg soll verdreifacht werden

„Die Zusammenarbeit ermöglicht es uns, unsere Kundenbasis noch weiter auszubauen, größere Marktanteile hinzuzugewinnen und neue Märkte sehr schnell zu erschließen“, sagte Geschäftsführer Tarek Müller. Die Zahl der Mitarbeiter in Hamburg von 450 Beschäftigten soll sich in den kommenden drei Jahren verdoppeln.

About You gilt als eines der am schnellsten wachsenden Mode-Technik-Startups. Der Umsatz soll im laufenden Geschäftsjahr 2018/19 von 283 auf 450 bis 480 Millionen Euro steigen.

Bestseller A/S ist eines der größten europäischen Bekleidungsunternehmen mit rund 20 Marken, darunter als bekannteste „Jack and Jones“ und „Vero Moda“. Der Familienkonzern beschäftigt bei einem Umsatz von mehr als 3 Milliarden Euro rund 15 000 Mitarbeiter und betreibt 2700 Filialen.

Von dpa/RND/ang