Leipzig

Die Promenaden am Hauptbahnhof stehen vor dem größten Umbau seit ihrer Eröffnung vor 21 Jahren. Am Mittwoch informierte Betreiber ECE über die 30 Millionen Euro schwere Investition. Heller soll es werden, freundlicher, luftiger. Dazu wird im Erd- und Untergeschoss ein neues Lichtkonzept umgesetzt. Das Reisezentrum der Deutschen Bahn (DB) wird als Pilot-Projekt für ganz Deutschland komplett umgekrempelt, die DB-Lounge ebenfalls aufgemöbelt und mit modernen Arbeitsplätzen ausgestattet. Die DB-Kundeninformation am Querbahnsteig erhält ein frisches Gesicht. Auch die gesamte Wegbeschilderung im Bahnhof wird verbessert. Es entstehen zugluftgeschützte Loungeboxen und neue Gastro-Freisitze. 70 von 140 Geschäften werden umgestaltet. Der Umbau läuft bereits, zwei Jahre soll er dauern.

Zur Galerie So soll der Leipziger Hauptbahnhof nach Abschluss des bislang größten Umbaus der Promenaden im kommenden Jahr aussehen.

Etliche neue Läden

Etliche Läden kommen in den kommenden Monaten neu hinzu. Da ist zum einen die Kette Campus Suite (Kaffee, Backwaren, Säfte, Nudeln) im Erdgeschoss an der Ostseite. Auch das Eiscafé Dolce&Fredo aus Zwickau eröffnet dort eine Filiale. Hinzu kommt Frittz Pommes, bislang mit einer kleinen Box am Querbahnsteig vertreten, bald auch mit einem 100-Quadratmeter-Laden an der Erdgeschoss-Westseite neben Kamps. In den vergangenen Monaten bereits eröffnet hatten Barbarino (Rauchwaren und Spirituosen), Nici (Geschenke) und der Bio-Supermarkt Alnatura. Nach Umbau neu eröffnet hatten die Parfümerie Thiemann, die Kamps-Bäckerei und Saturn.

Kundenströme wurden untersucht

Welche Menschen sind auf welcher Etage unterwegs? – Diese Frage stand zu Beginn der Planungen im Mittelpunkt von Kunden-Untersuchungen, wie ECE-Managerin Susann Höpner erklärt. Auf Grundlage der Ergebnisse werden die Etagen werden nun klarer sortiert.

Das erste Obergeschoss mit dem Querbahnsteig als Zentrale erhält ein neues Design. Hier bewegen sich vor allem Reisende und Pendler. Motto: Ankommen und Verweilen.

Vor allem im Erdgeschoss entstehen die neuen gastronomischen Angebote. Auch die Bereiche Mode und Schuhe sollen verstärkt werden. Motto: Verzehr und Shopping.

Im Untergeschoss werden noch deutlicher als bisher die Bereiche Lebensmittel (Rewe und Aldi) und Geschenke konzentriert. Vor dem Rewe ist ein Marktplatz vorgesehen. Im Untergeschoss sollen zudem die Dienstleistungen konzentriert werden: Die Postfiliale zieht hierhin sowie das neue DB-Reisezentrum. Motto: Nahversorgung.

Gastro-Angebot wird ausgebaut

Das gastronomische Angebot soll „in die Tiefe“ ausgebaut werden, sagt Susann Höpner – und meint das natürlich positiv. Der Trend gehe weg vom schnellen Essen. Das soll es weiter geben, aber auf mehr Fläche sollen die Besucher eben auch gut sitzen und bedient werden können. In die Nebenräume des historischen sächsischen Wartesaals soll ebenfalls „hochwertige Gastronomie“ einziehen.

Bereits aufgerüstet wurde im Service-Bereich mit einer zweiten WC-Anlage im Untergeschoss; beide Anlagen werden jetzt von „Loo&Mee“ betrieben. Es gibt jetzt einen kostenlosen Baby-Wickelraum.

„Wir sehen uns nicht mehr als Shopping-Center“

„Wir sind uns der historischen Verantwortung bewusst“, erklärt Thomas Oehme, Center-Manager in den Promenaden. „Die Leipziger sind ihrem Hauptbahnhof sehr nahe, es gibt viele Geschichten, die die Menschen mit ihm verbinden.“ Auch deshalb sei das 1915 eröffnete Gebäude „nicht nur ein Reise- und Kommerztempel“, sondern zugleich ein Ort der Kultur. Vor diesem Hintergrund fänden Teile des Bach- oder des Dok-Filmfestes hier statt. „Wir sehen uns nicht mehr als Shopping-Center, sondern als Treffpunkt für verschiedene Nutzungen“, sagt ECE-Manager Aaron Melke.

„Hier beginnt Leipzig“ – unter diesem Motto steht der gesamte Umbau, den Oehme im Einklang sieht mit den Entwicklungen rings um den Bahnhof – und in der gesamten Stadt. An der Ostseite stehen das neue Fernbusterminal und zusätzliche Hotels für den touristischen Aufschwung. Mit der Quartiersentwicklung am Eutritzscher Freiladebahnhof sowie den Planungen für das Hotel Astoria geht es jetzt auch an der Westseite voran.

Umbau erfolgt bei laufendem Betrieb

Die 1995 eröffneten Promenaden am Hauptbahnhof hätten als zentrale Handelsimmobilie für eine Initialzündung gesorgt, die City sei seitdem attraktiver geworden. Nun ist es für die ECE-Gruppe also auch an der Zeit, das Haus auf links zu drehen. Bei laufendem Betrieb, wie Oehme betont. „Das wird eine Operation am offenen Herzen.“

Übrigens: Die rustikale Bahnhofskneipe Gleis 8 soll der Rundum-Sanierung nicht zum Opfer fallen, wie Center-Chef Oehme auf Nachfrage verriet. Man sei mit dem Betreiber jedoch im Gespräch über eine Umgestaltung des Innenraums.

Über die Bauarbeiten informiert ab heute eine Ausstellung im Sächsischen Wartesaal (Eingang Starbucks).

Von Björn Meine