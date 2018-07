Wolfsburg

Wegen der Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 36 Grad hat Volkswagen Erleichterungen für die Beschäftigten in Wolfsburg und Salzgitter eingeführt. Das betrifft die Gleitzeit für die Mitarbeiter in den Büros, Bekleidungsvorschriften und Trinkpausen.

Der Betriebsrat habe durchgesetzt, dass in den Bürobereichen die Gleitzeitspanne von 7.30 auf 6 Uhr vorgezogen wird, wie ein Sprecher der Betriebsrats am Mittwoch mitteilte. In Bereichen ohne Publikumsverkehr sollen zudem die Bekleidungsregeln gelockert werden. Alle Beschäftigten sollen darauf hingewiesen werden, dass sie ausreichend trinken: Trinkwasser soll wenn möglich in ausreichender Menge bereitgestellt werden.

Für die Beschäftigten in den Produktionshallen hatten Betriebsrat und Unternehmen schon Anfang der Woche Verbesserungen vereinbart: Pro Schicht gibt es zwei zusätzliche Trinkpausen.

Zur Galerie Viel trinken, lauwarm duschen und kalte Fußbäder – es gibt zahlreiche Tipps, um an heißen Tagen einen kühlen Kopf zu bewahren. Unsere Favoriten im Überblick:

In Büros ohne Klimaanlage wird es sehr heiß

„Aus Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen aus dem indirekten Bereich haben wir Handlungsbedarf gesehen“, sagte Betriebsrat Jürgen Hildebrandt. „Denn in vielen Büros ohne Klimaanlage ist es inzwischen sehr heiß geworden. Daraufhin haben wir uns mit den Werksärzten beraten und dann mit dem Unternehmen diese Verbesserungen abgestimmt.“

Die Vereinbarung gilt zunächst für diese Woche an den Standorten Wolfsburg und Salzgitter. „Über eine Fortführung entscheiden wir am Freitag auf Grundlage der Wettervorhersage“, so Hildebrandt.

Von RND/WAZ