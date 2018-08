Hofheim

Der Möbelriese Ikea will künftig gebrauchte Möbel zurückkaufen. In zunächst fünf Pilothäusern können Kunden vom 1. September an ihre nicht mehr benötigten Ikea-Möbel anbieten, wie das Unternehmen am Montag in Hofheim bei Frankfurt mitteilte.

Zweite Chance für BILLY und Co: Der Rückkauf der gebrauchten Möbel wird in den Einrichtungshäusern am Rückgabe-Schalter abgewickelt. Quelle: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG

Getestet wird die Aktion in den Ikea-Häusern Berlin-Lichtenberg, Siegen, Kaarst, Hannover-Expo Park und Würzburg. Bezahlt werde per Warengutschein, zuvor könne per Internet ein unverbindlicher Angebotspreis ermittelt werden.

Ikea will nur Waren im „einwandfreien bis guten Zustand“ annehmen

Der Möbelhändler preist die „Zweite Chance“ als Beitrag zum nachhaltigen Konsum. Manchmal passe ein eigentlich noch tadelloses Möbelstück einfach nicht mehr in die neue Lebenssituation oder entspreche nicht mehr dem Geschmack, heißt es. Auch andere Handelsunternehmen insbesondere aus dem Textilbereich bieten ähnliche Aktionen an.

Ikea will nur Waren im „einwandfreien bis guten Zustand“ annehmen. Die Produkte sollen dann in der Fundgrube der Märkte ohne Preisaufschlag, aber mit zusätzlicher Mehrwertsteuer angeboten werden. Am Weiterverkauf der gebrauchten Möbel möchte Ikea nichts verdienen, betont das Möbelhaus.

Ikea verschärft Rückgaberecht

Erst kürzlich hatte die Kette sein Rückgaberecht erneut verschärft: Die Kunden dürften bei Einkäufen ab dem 1. September 2018 Waren nur dann gegen Erstattung des Kaufpreises zurückbringen, wenn sie neu und unbenutzt sind. Bisher gab es ein Rückgaberecht unabhängig vom Zustand der Produkte und ohne Angabe von Gründen.

