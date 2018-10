Stockholm

Die Ikea-Fundgrube wächst: Seit September können Kunden in einigen deutschen Filialen ihre gebrauchten Möbel gegen Gutscheine zurückgeben. Das Haus verkauft die gebrauchten Einrichtungsgegenstände dann vergünstigt weiter. Im Internet können sich Verbraucher vorab informieren, ob ihre Ware zurückverkauft werden kann.

Jetzt will der schwedische Konzern offenbar noch weitergehen: Wie der Ikea-Chef Jesper Brodin in einem Interview mit der „NZZ“ sagte, arbeite das Unternehmen derzeit an einem neuen Konzept. Demnach sollen Kunden künftig die Möglichkeit haben, Möbel zu mieten.

Wann und wo genau das neue Angebot getestet wird, ließ das Haus noch offen. Auch die genauen Bedingungen für den Verleih sind noch nicht bekannt. In Deutschland gebe es laut einer Sprecherin aktuell keine konkreten Pläne.

Von RND/mkr