Leipzig/Dresden/Erfurt

Zu viel Gülle auf Sachsens Feldern fährt nicht nur Feldanrainern, sondern auch Umweltschützern gewaltig in die Nase. An fast jeder dritten der 214 Messstellen in Sachsen werden regelmäßig die Nitratgrenzwerte von 25 Milligramm pro Liter gerissen. Trotzdem drückt Sachsens Umweltminister Thomas Schmidt ( CDU), der gleichzeitig Agrarminister ist, gegenüber Landwirten offenbar mindestens ein Auge zu. Alle 98 Landwirtschaftsbetriebe, die im Herbst einen entsprechenden Antrag auf Verschiebung der Sperrzeit für die Ausbringung von Düngemitteln wie Gülle gestellt hatten, durften nach Genehmigung durch das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) auch im Winter die Jauche aus der Tierproduktion auf den Feldern verteilen, wie der Minister auf eine Kleine Anfrage der Grünen einräumte.

„Tierhalter lösen Entsorgungsproblem“

Deren Fraktionsvorsitzender Wolfram Günther kritisiert diese Praxis: „Die ausnahmslose Genehmigung aller Anträge hinterlässt bei mir den Eindruck, dass bei der Genehmigung eine mögliche Überdüngung einzelner Standorte gar keine Rolle spielte, sondern es allein um das Entsorgungsproblem der Tierhalter ging.“ Schon seit Jahren würden zu hohe Nitrat-Belastungen im Grundwasser gemessen. „Doch Umwelt- und Landwirtschaftsminister Schmidt lässt nicht erkennen, dass er dieses Problem ernsthaft angehen will“, kritisiert Günther. „Der Minister kann nicht einmal Auskunft darüber geben, wie viel Gülle und andere organische Düngemittel jährlich auf welcher Gesamtfläche und in welchen Landkreisen ausgebracht werden. Lieber verschanzt er sich hinter fehlenden Melde- und Mitteilungspflichten.“

Günther verweist auf die extreme Trockenheit und deutlich weniger Pflanzenwuchs auf etlichen Grünlandflächen. Dadurch hatten die Pflanzen einen geringeren Stickstoffbedarf als in Durchschnittsjahren und könnten den Stickstoff aus der Gülle gar nicht aufnehmen. „Viel zu viel Stickstoff verbleibt auf den Wiesen. Das führt zu einem Rückgang der Tier- und Pflanzenarten. Um die ursprüngliche Artenvielfalt zu erhalten, muss diese Überdüngung endlich aufhören“, fordert Günther.

Ein weiteres Problem sieht der Grünen-Fraktionschef in den zusätzlichen Gülle-Importen aus den Niederlanden in den Jahren 2014 bis 2016. Die Zahlen für 2018 lägen laut Ministerium noch nicht vor. Dass die importierte Gülle aus den Niederlanden nicht auf Antibiotika-Rückstände kontrolliert wird, ist nach Günthers Worten „angesichts der Probleme durch antibiotika-resistente Keime ein Skandal. Hier fehlt es an gesetzlichen Regelungen und Kontrollen.“

Gesundheitsrisiken und Geldverschwendung

Auch der Naturschutzbund Sachsen beklagt einen zu laschen Umgang mit Düngemitteln wie Gülle. „Die gute fachliche Praxis, auf die sich der Umweltminister verlässt, ist offenbar nicht in allen Betrieben garantiert. Sonst hätten wir längst nicht solche Nitratprobleme“, sagt Agrarexperte Hellmut Naderer aus dem Vogtland. Die brächten ernstzunehmende Gesundheitsrisiken für Menschen mit sich. „Außerdem bedeutet Überdüngung für die Agrarbetriebe rausgeschmissenes Geld“, so der zweite Nabu-Landesvorsitzende. Zum einen leide die Stabilität der Pflanzenhalme. „Und ist die Gülle erst im Grundwasser, haben die Pflanzen gar nichts mehr davon.“

Das Umweltministerium teilte auf LVZ-Anfrage mit, dass im Herbst 98 Unternehmen eine Verschiebung der festgelegten Sperrzeit für die Ausbringung von auf Grünland oder mehrjährige Feldfutterflächen gestellt und genehmigt bekommen hatten. Die Genehmigungen seien unter Berücksichtigung der aktuellen Witterungssituation und der aus den Wetterdaten zu erwartenden Pflanzenentwicklung erfolgt, so eine Ministeriumssprecherin. Diese Herbstdüngung sei zur Stabilisierung der infolge langanhaltender Trockenheit geschwächten Futterpflanzen erforderlich gewesen.

An 16 Prozent der 221 Messstellen im Freistaat wurde 2018 der Wert von 25 Milligramm, an weiteren 15 Prozent sogar von 50 Milligramm Nitrat pro Liter Grundwasser überschritten. Zu den Regionen mit auffällig hoher Nitratbelastung gehören laut LfULG Regionen südlich von Torgau, nördlich von Wurzen, zwischen Krostitz und Bad Düben sowie rings um Grimma. Aber auch der Raum Döbeln, Waldheim bis nordwestlich von Freiberg weise auffällig hohe Werte auf. Wasserwerke mischen das belastete mit nitratärmeren Grundwasser, um den Nitratgrenzwert zu unterschreiten. „Teilweise wurden auch solche Standorte bereits aufgegeben“, räumte ein Behördensprecher ein. Aber auch bei privaten Gartenbrunnen könne es „durch Gülle, Gärreste, Jauche und Stallmist von im Anstrom der Brunnen gelegenen landwirtschaftlichen Nutzflächen zur Überschreitung des Nitrat-Grenzwertes von 50 Milligramm pro Liter kommen“, hieß es.

Hälfte des Stickstoffs belastet Grundwasser

Auch in Thüringen werden an elf Prozent der Landesmessstellen deutliche zu hohe Nitratwerte festgestellt, darunter in der Region um Altenburg. In einigen Gebieten werden einer Studie der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie sogar Nitratkonzentrationen bis zu 150 Milligramm pro Liter gemessen.

Insgesamt geht die Behörde von einer jährlichen Stickstoffbelastung von 64 000 Tonnen auf der gesamten Fläche Thüringens aus. Die reichliche Hälfte davon (33 700 Tonnen) könne nicht abgebaut werden und gelange letztlich ins Grundwasser. Vor allem in großen Bereichen des Thüringer Beckens komme es dadurch zu hohen Nitratbelastungen. Um flächendeckend sauberes Grundwasser zu erhalten, müsse der Nitrateintrag in den kommenden Jahren mehr als halbiert werden, gab ein Behördensprecher als Ziel aus.

Die Europäische Union hat Deutschland wegen der steigenden Nitratbelastung des Grundwassers verklagt. Neben der permanenten Überdüngung seien auch gesetzlichen Düngepausen von maximal drei Monaten viel zu kurz, heißt es in der Klageschrift.

Von Winfried Mahr