Hannover

Vielleicht ist es an der Zeit, doch mal über ein lange vernachlässigtes Accessoire der Herrengarderobe zu sprechen. Jedenfalls lässt die Sortimentsbreite des Angebots gerade bei Internetversandhäusern erahnen, dass es tatsächlich einen Markt für diese Bekleidungsergänzung gibt, den man heute gar nicht mehr für möglich gehalten hätte.

Der Sockenhalter für den Herrn stammt schließlich aus einer Zeit, als es den heute üblichen gummidurchwirkten Strumpfbund noch nicht gab. Die Fußbekleidung musste also unter der Hose am Bein fixiert werden, damit sie nicht rutscht. Da kam der Sockenhalter zum Einsatz, der als oft lederner Riemen mit daran befestigten Klemmen um die Wade gelegt wurde. Und den gibt es kurioserweise immer noch.

Die Variante für die Dame ist unter dem Begriff Straps hingegen in manchen Männerfantasien präsenter als im Modehandel. Beides kann ein Blick ins Internet verdeutlichen.

Hemdhalter befestigen Hemd und Socke gleichzeitig

Die Herren scheinen sich mit noch einem Modeproblem herumzuschlagen, dem man in früheren Zeiten wohl mit Hosenträgern, Kummerbund oder Weste zu Leibe gerückt ist. Doch für aus der Hose rutschende Hemden gibt es nun eine ebenso einfache wie einfältige Lösung, die das Sockenproblem gleich mit angeht. Wer hätte das gedacht.

Es werden tatsächlich durchsichtige Kunststoffbänder angeboten, die an beiden Enden mit je einer Metallklemme versehen sind. Man soll sie auf der einen Seite am unteren Hemdsaum befestigen und mit der anderen Seite am Strumpf. So würden gleichzeitig Oberhemd und Socke in Position gehalten. Ob das nicht ziemlich albern aussieht? Klar, tut es. Aber nur, wenn man die Hose auszieht. Oder versucht, sich damit hinzusetzen.

Von Helmuth Klausing/RND