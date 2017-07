Hannover. Wer hätte damit noch gerechnet: Das Gemüse macht Karriere. Über Jahrzehnte, ja, Jahrhunderte waren Feldfrüchte auf deutschen Tellern zu einem Schattendasein neben gewaltigen Fleischportionen und sämigen Soßen verdammt. Die Kartoffel immerhin schaffte es – wenn auch nüchtern als „Sättigungsbeilage“ tituliert – zu Ansehen als goldgelber Kloß, sahniges Püree, knusprige Pommes, pralle Pell- oder dampfende Petersilienkartoffel. Das Image des ganzen anderen Gemüses schwankt in der Meinung ausgedehnter Bevölkerungsteile allerdings weiter zwischen eklig und egal.

Teure Vitaminspender zum Trinken

Nun scheint es, dass im Zuge der Smoothie-Welle essbaren Pflanzenteilen neue Wertschätzung widerfährt. Man erinnere sich: Vor nicht gar zu langer Zeit kamen Menschen auf die Idee, verschiedene Obst- und ein paar Gemüsesorten in einen Mixer zu schütten und das flüssige Püree zu hohen Preisen als gesunden Vitaminspender zu verkaufen. Das kam ganz gut an. Inzwischen finden sich Ananas-Apfel-Birne-Brokkoli-Grünkohl-Gemische selbst beim Discounter – womit deutlich sein dürfte, dass dieser Trend seinen Höhepunkt erreicht hat.

Erdbeer-Paprika und Orange-Karotte

Also muss was Neues her. Nun springt die Milch verarbeitende Industrie auf den Gemüsezug auf. Joghurts in den Geschmacksrichtungen Apfel-Rote-Bete, Erdbeer-Paprika und Orange-Karotte stehen in Supermärkten neben Bechern mit Apfel-Kiwi-Gurke-Melonenjoghurt. Auch reine Gemüse-Joghurts, beispielsweise mit Roter Bete, wurden schon gesichtet. Und das Gemüse erobert weitere Bastionen: Ein bekannter Speiseeishersteller traut sich jetzt jedenfalls schon an Eissorten wie Kirsche-Tomate. Wird das ein Trend? Nicht die Bohne.

Von Helmuth Klausing/RND