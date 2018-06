Leipzig

Die Zeit wird langsam knapp – wenn es nichts wird mit einem neuen Mietvertrag für Karstadt in Leipzig, müssten bald die ersten Kündigungen ausgesprochen werden. Michael Zielke will das mit allen Mitteln vermeiden. Der Leipziger Warenhaus-Chef appelliert an Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD), in einem möglichen Spitzengespräch zwischen Even-Capital und Karstadt zu vermitteln. Bei einem echten Spitzengespräch könnten sich Even-Capital-Manager Michael Lévy und Karstadt-Vorstandschef Stephan Fanderl gegenüber sitzen.

OBM Jung ist seit zwei Wochen in Gesprächen

„Am besten wäre ein Spitzengespräch mit neutraler Moderation“, sagte Zielke am Montag gegenüber der LVZ. „Ich finde, unser Oberbürgermeister hätte die Größe und Neutralität, dies zu tun. Darauf hoffen wir alle. Wir sind bereit.“ Schließlich gehe es auch um die Innenstadt insgesamt. „Ich stehe einem solchen Gespräch unter meiner Moderation aufgeschlossen gegenüber“, erklärte Jung dazu am Montag auf Anfrage. „Ich bin seit zwei Wochen in intensiven telefonischen Gesprächen mit beiden Seiten und habe die Hoffnung, dass sich das Ganze in die richtige Richtung entwickeln könnte.“

Leipziger Karstadt-Chef schließt als Kompromiss Flächenverkleinerungen nicht aus

Man setze bis zur letzten Minute auf Verhandlungen, betonte Zielke. „Das sind wir unseren tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schuldig. Ich habe noch niemals zuvor so viele traurige Gesichter gesehen wie zu dem Zeitpunkt, als wir über die Kündigung informiert haben. Aber ich habe auch noch nie zuvor so viele mutige und zuversichtliche und zupackende Menschen gesehen wie seit diesem Tage.“ Nach der Wende sei der Standort mit jährlich rund 2 Millionen Kunden praktisch aus dem Nichts aufgebaut worden. „Wir werden nicht einfach sang- und klanglos verschwinden. Unser Protest geht weiter, auch auf der Straße. Wir sind so viele Betroffene und werden mit Angehörigen unübersehbar sein.“ Er wünsche sich, „dass wir endlich wieder verhandeln“. Schließlich gebe es viele denkbare Kompromisslösungen – etwa was Flächenverkleinerungen angehe.

50 000 Unterschriften landeten im Müll

Wie berichtet, hatte eine Tochtergesellschaft von Even Capital den Mietvertrag für das Warenhaus in der Petersstraße (400 Mitarbeiter, 33 000 Quadratmeter Verkaufsfläche) zum 31. März 2019 gekündigt. Hintergrund: Karstadt akzeptiert die Mieterhöhung um 68 Prozent nicht. Zuletzt war der Konflikt Anfang Juni eskaliert, als eine Karstadt-Delegation vor dem luxemburgischen Firmensitz demonstrierte. Ein erboster Vertreter des Eigentümers Even Capital warf daraufhin 50 000 Leipziger Unterschriften für den Erhalt des Warenhauses in den Müll.

Von Björn Meine