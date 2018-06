Leipzig

Im Streit um die Zukunft des Karstadt-Warenhauses in der Petersstraße haben sich Vertreter des Konzerns und des Immobilieneigentümers Even Capital am Freitag zu einem Krisengipfel bei Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) getroffen. Dort saßen unter anderem Stephan Fanderl, Vorstandsvorsitzender der Karstadt Warenhaus GmbH, und Fabien Wannier aus der Führung von Even Capital mit dem Stadtchef an einem Tisch. Die Gespräche werden fortgesetzt. Nach LVZ-Informationen soll die Diskussion in konstruktiver Atmosphäre verlaufen sein.

Schlichtungsversuch nach Eskalation

Wie berichtet, hatte eine Tochtergesellschaft von Even Capital den Mietvertrag für das Warenhaus in der Petersstraße (400 Mitarbeiter, 33 000 Quadratmeter Verkaufsfläche) zum 31. März 2019 gekündigt. Hintergrund: Karstadt akzeptiert die Mieterhöhung um 68 Prozent nicht. Zuletzt war der Konflikt Anfang Juni eskaliert, als eine Karstadt-Delegation vor dem luxemburgischen Firmensitz für den Erhalt des Standortes demonstrierte. Ein erboster Vertreter des Eigentümers Even Capital warf daraufhin 50 000 Leipziger Unterschriften für den Erhalt des Warenhauses in den Müll.bm

Von Björn Meine