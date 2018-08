Leipzig

Verdi sichert den Karstadt-Beschäftigten juristische Unterstützung für Kündigungsschutzklagen zu. „Wir geben Rechtsschutz“, erklärte Jörg Lauenroth-Mago, Landesfachbereichsleiter Handel bei Verdi. Die Gewerkschaft empfehle und unterstütze solche Klagen, solange es die Chance auf einen Fortbestand des Warenhauses gebe. Weil die Verhandlungen um einen neuen Mietvertrag zwischen Karstadt und Even Capital (Hauseigentümer in der Petersstraße) bislang zu keinem Ergebnis geführt haben, hatte das Warenhausunternehmen bei einer Betriebsversammlung Entlassungen noch für diesen Monat angekündigt (die LVZ berichtete). Falls es im November oder Dezember doch noch eine Einigung gebe, hätten die Mitarbeiter keine Ansprüche mehr, wenn sie sich nicht juristisch wehren.

Verdi-Mann: Karstadt soll Mitarbeiter weiterbeschäftigen

Lauenroth-Mago kritisiert das Verhalten des Warenhaus-Konzerns. Er hoffe nach wie vor auf eine Einigung, und er erwarte das auch von den Verhandlungspartnern. „Die Mietforderung von Even Capital ist nicht angemessen, aber auch Karstadt muss sich bewegen und aktiv in die Verhandlungen gehen“, sagte der Verdi-Mann. „Es ist nicht in Ordnung, jetzt schon zu kündigen, wo es noch Hoffnung gibt“, erklärte Lauenroth-Mago. „Karstadt will das Risiko nicht tragen, die Leute zu beschäftigen, ohne dass das Haus weitergeführt wird. Aber auch, wenn es überhaupt keinen Ausweg mehr gibt, ist es dem Unternehmen zuzumuten, die Beschäftigten noch ein paar Monate zu bezahlen, ohne dass sie arbeiten.“

Hintergrund: Weil Karstadt eine Mieterhöhung um 68 Prozent nicht akzeptieren wollte, hatte Even Capital, Eigentümer der Immobilie in der Petersstraße (400 Mitarbeiter, 33 000 Quadratmeter Verkaufsfläche), dem Warenhauskonzern den Mietvertrag zum 31. März 2019 gekündigt. Zuletzt war der Konflikt Anfang Juni eskaliert, als eine Karstadt-Delegation vor dem luxemburgischen Firmensitz demonstrierte. Ein erboster Vertreter des Eigentümers Even Capital warf daraufhin 50 000 Leipziger Unterschriften für den Erhalt des Warenhauses in den Müll. Es gab Unterschriftensammlungen und Menschenketten für den Erhalt des Standortes.

Von bm