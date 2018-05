Leipzig

Die Konsum-Genossenschaft Leipzig hat das vergangene Geschäftsjahr mit dem höchsten Jahresumsatz seit 1990 abgeschlossen. Das erklärten die Vorstände Dirk Thärichen und Michael Faupel am Donnerstag zur Bilanzpressekonferenz. Der Umsatz liegt bei knapp 117 Millionen Euro (2016: 111 Millionen), der Gewinn bei 645 000 Euro (Vorjahr: 651 000 Euro). Aus dem Ergebnis erhalten die Mitglieder zwei Prozent Rückvergütung auf Einkäufe und drei Prozent Dividende. Liquidität und Eigenkapitalquote (84,8 Prozent) sind sehr gut; es ist fast kein Fremdkapital nötig.

Sortimentsausbau geht weiter

Den Erfolg führte Faupel auf den weiteren Sortiments-Umbau, neue Imbiss-Module und Leergutautomaten, den Verkauf von LVB-Fahrkarten und E-Loading-Produkten zurück. Dadurch stiegen die Zahl der Einkäufe sowie die durchschnittliche Höhe des Einkaufs und der Umsatz pro Quadratmeter Verkaufsfläche.

Investitionen wichtiger als Gewinnsteigerung

Einen Gewinn in jetziger Größenordnung peilt der Konsum auch für die nächsten fünf Jahre an, sagte Thärichen. Man könnte auch die Million ansteuern – aber nur zulasten von Investitionen. Die hält man aber weiter dringend für nötig. Der Um- und Ausbau der derzeit 61 Filialen soll ebenso vorangetrieben werden wie die Expansion in Chemnitz (zum bestehenden Laden sollen zwei hinzukommen) und Halle (dort eröffnet im März die erste Filiale, zwei weitere sind in Planung). Der Lieferdienst wird neu aufgesetzt. Außerdem investiert der Konsum in Preise und Mitarbeiter. Mit den Beschäftigten, die im Oktober neue Arbeitskleidung erhalten, wurde eine neue Arbeits- und Entgeltordnung vereinbart, die ab 2019 greift. Bis 2022 steigen die Löhne sukzessive; es werden eine betriebliche Altersvorsorge und weitere Nebenleistungen eingeführt. Eine bessere und gerechtere Entlohnung sei für die Mitarbeiterbindung und Motivation extrem wichtig, betonte Konsum-Aufsichtsrat Matthias Hieke.

Weniger Mitglieder

Die Zahl der Anteilseigner ist von 30 191 (2013) auf 26 117 (2017) gesunken. Allerdings haben die bestehenden Mitglieder ihre Anteile erhöht und mehr eingekauft.

Von Björn Meine