Die zahlungsunfähige größte südkoreanische Reederei Hanjin Shipping will bis zum November einen neuen Rettungsplan vorlegen.

Das Zentralgericht in Seoul habe am Donnerstabend dem Antrag auf Insolvenzverwaltung stattgegeben, der eine Normalisierung unter gerichtlicher Aufsicht vorsehe, teilte eine Firmensprecherin am Freitag in Seoul mit.