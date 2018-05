Leipzig

Mit einer neuen Musikmesse will Leipzig im kommenden Jahr Musikliebhaber, Produzenten und Pädagogen anlocken. Vom 1. bis 3. November 2019 werde die erste Ausgabe des neuen Formats „musikpark“ stattfinden, teilte die Leipziger Messe am Donnerstag mit. Dabei lade die Messe ausdrücklich zum Mitmachen und Ausprobieren von Instrumenten ein. Sie werde in die Bereiche Show und Ausstellung, Bühne und Studio sowie Verlag und Medien aufgeteilt sein.

Auf der neuen Messe wird dabei eine breite Auswahl von Genres bedient: von Streich-, Blas- und traditionellen Instrumenten über Gitarren, Drum-Sets hin zu Piano und Keyboard. Mit dem Bereich „Stage & Studio“ richtet sich die Messe auch an DJs und Producer. Einen eigenen Bereich gibt es zudem für Musikschulen, Konservatorien und Musikverlage.

Messe-Geschäftsführer Markus Geisenberger sagte, Leipzig sei reif für eine Musik-Erlebnismesse. An der Seite berühmter Institutionen wie Gewandhausorchester und Thomanerchor setze sie auf ein breites Publikum von Einsteigern bis hin zu Berufsmusikern aller Genres.

In Leipzig lebten und wirkten mehrere weltberühmte Komponisten, darunter Johann Sebastian Bach (1685-1750), Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) und Richard Wagner (1813-1883). Das Bachfest lockt jedes Jahr Zehntausende Besucher aus aller Welt an die historischen Spielstätten des Barockkomponisten, der 27 Jahre lang Thomaskantor war. Der über 800 Jahre alte Thomanerchor gilt als älteste kulturelle Einrichtung der Stadt.

epd/joka