Der Vergleich in den USA steht, die Gewinne sprudeln wieder bei Volkswagen – Europas größter Autobauer ist dennoch weit davon entfernt, „Diesel-Gate“ hinter sich zu lassen. Denn der Betrug bei Abgaswerten von Millionen Autos wird auch bei der VW-Hauptversammlung an diesem Mittwoch in Hannover allgegenwärtig sein.