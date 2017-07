Hamburg. Sie ziehen durch die Straßen und setzen wahllos Autos in Brand. Allein an der Elbchaussee sollen am Freitagmorgen 25 bis 30 Wagen in Flammen aufgegangen sein – hier parken zumeist die teureren Modelle, Luxusklassen und Sportwagen. Doch wer zahlt eigentlich den Schaden, wenn das eigene Auto in Mitleidenschaft gezogen wurde?

Die Antwort ist im Grunde einfach: Gegen Brandstiftung ist nur derjenige versichert, der eine Teil- oder Vollkaskoversicherung abgeschlossen hat. Übernommen wird in der Regel aber nur der Wiederbeschaffungswert. Ebenfalls durch eine Teilkasko sind in der Regel Glasbruchschäden gedeckt. Hat der Porsche also schon mehrere Jahre auf dem Buckel, ist es mit der Neuanschaffung schwierig. Wer nur eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat, bleibt auf den Kosten sitzen und kann nur hoffen, dass der Brandstifter gefasst wird.

Von Nora Lysk/RND