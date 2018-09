New York

Im amerikanischen Musikradio-Markt entsteht ein neues Schwergewicht durch einen Milliardendeal: Der vor allem auf Satelliten-Übertragungen spezialisierte Konzern SiriusXM will das Internet-Radio Pandora kaufen. SiriusXM will den Kaufpreis komplett in eigenen Aktien zahlen und bewertet Pandora insgesamt mit rund 3,5 Milliarden Dollar, wie die Unternehmen am Montag mitteilten.

Die Pandora-Papiere waren am Freitag mit einem Kurs von 9,09 Dollar aus dem Handel gegangen. Das jetzt von SiriusXM vorgeschlagene Aktientausch-Verhältnis entspreche einer Bewertung von 10,14 Dollar je Aktie. In trockenen Tüchern ist der Deal allerdings noch nicht: Die am Montag bekanntgegebene Vereinbarung räumt Pandora die Möglichkeit ein, anderweitig ein höheres Angebot einzuholen.

SiriusXM kommt auf 36 Millionen Kunden in Nordamerika und Pandora auf 70 Millionen aktive Nutzer. Pandora versuchte zuletzt, sein Geschäft um einen Streaming-Dienst nach dem Vorbild von Spotify und Co zu erweitern.

Von dpa/RND