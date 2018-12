Hannover

Der Tag ist gekommen: Mit mehr als dreijähriger Verspätung wird am Mittwoch das bundesweit erste Streckenradar zur Geschwindigkeitskontrolle „Section Control“ in Betrieb genommen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius ( SPD) wird die Anlage um 13 Uhr offiziell einschalten. Die Pilotstrecke befindet sich auf der Bundesstraße 6 bei Hannover zwischen Laatzen und Sarstedt.

Seit der Ankündigung im September 2014 gab es bei Section Control immer wieder Probleme. Ursprünglich sollte das System bereits 2015 seine Arbeit aufnehmen, doch seitdem stehen die vier Blitzer ungenutzt an der Bundesstraße. Die Fotoapparate wurden zeitnah installiert, dann kam das Vorhaben zum Erliegen. Anfangs scheiterte Section Control an Datenschutzbedenken, dann zog die intensive Sicherheitsprüfung das Projekt weiter in die Länge. Zuletzt gab das Land gar keine Prognose mehr ab, wann die Abschnittskontrolle das erste Blitzerfoto schießen werde.

Das Streckenradar errechnet über drei Kilometer hinweg die gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit – und blitzt am Ende, sollte man zu schnell gewesen sein.

Section Control folgt einem neuen Ansatz der Tempoüberwachung. Entgegen der sonstigen Methode, bei dem Verkehrssünder am jeweiligen Kontrollpunkt geblitzt werden, analysiert die Prototyp-Anlage das Fahrverhalten über insgesamt drei Kilometer. Das System errechnet die gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Strecke und löst dann aus, sollte der Autofahrer zu schnell gewesen sein – abbremsen vor dem Blitzer und anschließendes Gas geben sind zwecklos.

Section Control soll vorerst 18 Monate lang getestet werden, für den Regelbetrieb ist laut Innenministerium eine Gesetzesänderung nötig. Die entsprechende Grundlage soll im Zuge der Änderung zum Polizeiaufgabengesetz geschaffen werden. Dieses sollte ursprünglich noch in diesem Jahr verabschiedet werden, wurde inzwischen aber auf 2019 vertagt. In Österreich und den Niederlanden gibt es Section Control bereits.

Von Peer Hellerling/HAZ/RND