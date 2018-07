Leipzig

Neuer Coworking-Space: Der Anbieter Rent 24 hat diese Woche in der sechsten Etage des Uni-Riesen seinen ersten Standort in Leipzig eröffnet. 200 Gäste feierten den Start mit einer Party zu Tanzklängen des Szene-DJ’s Patrick Hoffmann.

Die Gestaltung der Räume ist im Street-Art-Design gehalten; Start-Ups, Freischaffende sowie etablierte Unternehmen können sich hier einmieten. 100 Arbeitsplätze stehen am Augustusplatz zur Verfügung sowie Konferenzräume und Loungebereiche.

Weitere Standorte in Leipzig sollen folgen, wie Geschäftsführer Robert Bukvic gegenüber der LVZ erklärte. Es bestehe auch Interesse daran, weitere Etagen im City-Hochhaus anzumieten. „Die Leipziger Start-Up-Szene ist sehr interessant“, sagte Bukvic, „hier hat sich eine eigene Kultur entwickelt.“ Der Standort Leipzig hat die Unternehmer mit Kompetenzen in den Bereichen Logistik, Energie und Umweltschutz sowie IT-Entwicklung überzeugt.

Rent 24 ist ein Coworking- und Coliving-Anbieter mit Standorten in Berlin, Hamburg, Dortmund, Bremen, München, Frankfurt/Main und Starnberg, aber auch in Amsterdam, New York, Chicago und demnächst in Tel Aviv. Coworking und Coliving stehen für gemeinsames Arbeiten und Leben von Jungunternehmern unter einem Dach.

Von bm