Nichts kommt mehr in die Plastiktüte

Hannover. Schluss, aus, vorbei. Das Ende der Plastiktüte ist nah. Die Ära des Mehrweg-Frischenetzes bricht an. Auf die Rewe-Supermärkte könnte das in Zukunft tatsächlich zutreffen. Denn nachdem die Plastiktragetaschen an der Kasse gegen Stoff- und Papiertüten ausgetauscht wurden, räumt der Konzern nun in der Obst- und Gemüseabteilung mit dem Ökowischmob auf. Die Plastiktüten, mit denen loses Obst und Gemüse zusammengepackt wurden, sollen verschwinden. Stattdessen will der Konzern nach eigener Aussage Mehrweg-Frischenetze zur Verfügung stellen.

Dazu will der Konzern bis zum 27. November lang in bundesweit 120 Märkten zwei alternative Ansätze verfolgen, teilt der Konzern mit. 19 Filialen werden genau, hinsichtlich Verbrauch von Plastik-Knotenbeuteln, beobachtet. Rewe will auf verschiedenen Kommunikationskanälen das Bewusstsein der Kunden dafür schärfen, nur wenn zwingend notwendig zur Plastiktüte zu greifen. „Denn so manches Obst und Gemüse hat von Natur aus eine robuste Schutzhülle“, schreibt das Unternehmen auf seiner Internetseite.

In den anderen Test-Filialen werden Mehrweg-Frischenetze für 1,49 Euro angeboten. Beim Abwiegen an der Kasse werde die entsprechende Tara des Netzes automatisch vom Warengewicht abgezogen.

Wo genau Rewe testet, möchte das Unternehmen nicht sagen. Das Ergebnis könne sonst verfälscht werden.

Von far/RND