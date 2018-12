Tokio

Nach der Verhaftung des ehemaligen Nissan-Chefs Carlos Ghosn setzt beim Autobauer die Suche nach einem neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats ein. Am Montag wollte der Verwaltungsrat zu einer Sitzung über dessen Nachfolge zusammenkommen. Der neue Chef muss aus den Reihen des Gremiums bestimmt werden. Ob es schon am Montag zu einer Entscheidung kommen würde, war unklar.

Als möglicher Kandidat gilt der derzeitige Vorstandschef Hiroto Saikawa. Er arbeitet auf diesem Posten seit vergangenem Jahr allein und war von Ghosn dafür ausersehen worden. Er hat Ghosn inzwischen vorgeworfen, Firmengelder missbraucht zu haben.

Ghosn gilt als Architekt der Allianz aus Renault, Nissan und Mitsubishi. Er wurde am 19. November verhaftet und vergangene Woche angeklagt, seine Einkünfte in Japan in Finanzberichten um fünf Milliarden Yen (rund 39 Millionen Euro) zu niedrig angegeben zu haben. Ein anderer ehemaliger Nissan-Manager, Greg Kelly, wird verdächtigt, sein Komplize gewesen zu sein. Dessen Anwälte in den USA erklären, dass er seine Unschuld beteuere. Eine Quelle aus dem Umfeld von Ghosns erklärt, der Manager sei unschuldig, weil das infrage stehende Einkommen nie ausgezahlt worden sei.

Seine Posten bei Renault hält Ghosn immer noch. Interne Untersuchungen dort hätten kein Fehlverhalten zutage gebracht, teilte der französische Autobauer mit.

Von RND/AP