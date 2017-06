Düsseldorf. Die amerikanische Luxus-Outlet-Kette Saks Off 5th eröffnet am Donnerstag ihre erste Filiale in Deutschland. Der Flagship-Store im Düsseldorfer Carsch-Haus soll aber nur der Anfang sein. In den nächsten Wochen sollen weitere Filialen in Frankfurt, Stuttgart, Heidelberg und Wiesbaden aufmachen – insgesamt plant der Mutterkonzern Hudson’s Bay Company (HBC), dem auch die Kaufhauskette gehört, bis zu 40 Sacks-Off-Geschäfte in Deutschland.

Die Idee: HBC holt das Outlet von der grünen Wiese mitten in Stadt. Es soll Luxus-Marken zum reduzierten Preis geben – kombiniert mit dem New-York-Charme der traditionellen Saks-Kette. Doch Kritiker sind skeptisch, ob dieses Konzept funktionieren kann. „Ein echtes Fabrik-Outlet, so wie man es früher kannte, spart sich die Kosten des Einzelhandels – das Saks-Outlet ist aber selbst ein Einzelhandel mit allen damit verbundenen Kosten“, sagt Thomas Roeb, Professor für Handelsbetriebslehre an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Er fragt sich deshalb, wie die Kette die günstigen Preise anbieten will. „Zumal der Standort mitten in der Stadt ja auch wesentlich teurer ist als am Stadtrand.“

Schwierige Bedingungen für Warenhäuser

Hat sich HBC also verkalkuliert? Der kanadische Handelskonzerne hatte im Jahr 2015 die Kaufhof-Kette übernommen und führt seitdem mehr als 100 Warenhäuser quer durch Deutschland. Und das mit mäßigem Erfolg. Im ersten vollen Geschäftsjahr nach der Übernahme musste HBC für das Europa-Geschäft einen Verlust von 210 Millionen Euro hinnehmen. Der Grund: Das Warenhauskonzept steckt in Schwierigkeiten. Jedes Jahr verzeichnen die deutschen Einkaufsstraßen weniger Besucher, der Onlinehandel gewinnt dagegen immer mehr Marktanteile. In diesen Zeiten versucht HBC nun mit einer neuen Warenhauskette zu punkten – als Outlet im Luxusbereich. „Das wird mindestens schwierig“, sagt Roeb.

Er räumt aber auch ein, dass die Kunden beim Thema Mode besonders offen für Neues sind. So macht die Outlet-Kette TK Maxx seit ihrer ersten Filialöffnung in Lübeck im Jahr 2007 stetig mehr Umsatz – die Filialzahl ist mittlerweile auf über 90 gestiegen. Im Geschäftsjahr 2015/16 lag der Gewinn der Kette in Deutschland trotz vieler Neueröffnungen bei 21 Millionen Euro.

Hunderte Premiummarken

Die Saks Off Fifth wirbt in Deutschland mit „Hunderten Premiummarken“ bei Designermode für Männer, Frauen und Kinder, Accessoires, Schuhen sowie Haushaltswaren. Teils handele es sich um Markenware, die nicht regulär abverkauft wurde und die die Hersteller zurücknehmen mussten, schreibt die Rheinische Post. Das Konzept sehe aber auch Vereinbarungen mit Herstellern vor, die speziell für Saks Off 5th eigene Artikel herstellen.

In den USA und Kanada hat die Kette bereits mehr als 100 Filialen, dort werden beispielsweise Waren von Dolce & Gabbana, Ralph Lauren oder Marc Jacobs angeboten.

Durch den Start von Saks Off 5th würden in Deutschland in diesem Jahr mehr als 300 Arbeitsplätze entstehen, sagte HBC-Europachef Wolfgang Link der „Wirtschaftswoche“.

Von RND/Anne Grüneberg