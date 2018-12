Hannover

Rossmann beendet laut einem Medienbericht ein gemeinsames Projekt mit Amazon im Bereich Online-Handel. Die Drogeriekette werde ihre Produkte nur noch bis zum Sommer über Amazons Lieferdienst „Prime Now“ anbieten, schrieb die „Lebensmittelzeitung“ am Freitag. Rossmann und Amazon wollten den Bericht nicht kommentieren.

Die Kooperation war bei ihrem Start im Jahr 2017 viel beachtet worden. Zum ersten Mal hatte Amazon eine große deutsche Handelsketten als Partner gewonnen. Laut der „Lebensmittelzeitung“ haben allerdings schon mehrere Händler ihre Zusammenarbeit mit dem Amazon-Lieferdienst wieder eingestellt – aufgrund hohen Aufwands und überschaubarer Umsätze.

Die größte Besonderheit von Prime Now: Gegen Aufpreis liefert Amazon die Waren innerhalb einer Stunde nach der Online-Bestellung zum Kunden nach Hause. Verfügbar ist der Lieferdienst allerdings nur in Berlin und München. Rossmann macht aktuell lediglich in Berlin mit.

Von RND/ Christian Wölbert