Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 steigt ins Geschäft mit der Online-Partnervermittlung ein und übernimmt die Parship Elite Group.

ProSiebenSat.1 übernehme für 100 Millionen Euro 50 Prozent der Anteile plus eine Aktie und stelle Vorzugskapital von 100 Millionen Euro zur Ablösung von Schulden von Parship Elite zur Verfügung, teilte das Unternehmen am Montag in München mit.