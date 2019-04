Leipzig

Kommt der Zug oder kommt er nicht? Im Osten müssen Pendler deutlich seltener auf den Zug warten, als im Rest der Republik – zumindest bei den Regionalzügen der Deutschen Bahn ( DB). Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Grünen im Bundestag hervor, die der LVZ vorliegt.

Auf den Spitzenplätzen in der Pünktlichkeitsstatistik für 2018 finden sich dort durchweg Ost-Länder. Thüringen und Sachsen belegen die Plätze 3 und 4 hinter Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Dahinter folgen Brandenburg gleichauf mit dem besten West-Flächenland, dem Saarland und Sachsen-Anhalt.

Alle Ost-Länder über Bundesdurchschnitt

Im Schnitt waren in Sachsen im vergangene Jahr 95,5 Prozent aller Regionalzüge der DB pünktlich - das heißt nach Bahn-Definition: weniger als sechs Minuten zu spät. In Thüringen waren es sogar 95,9 Prozent. Und auch das Ost-Schlusslicht Sachsen-Anhalt lag mit 94,6 Prozent noch deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 94,1 Prozent.

In Berlin lag der Wert sogar bei 97,3 Prozent, in Mecklenburg-Vorpommern bei 96,6 und in Brandeburg bei 95,3 Prozent. Bundesweites Schlusslicht war Bremen mit 86,0 Prozent, vor Schleswig-Holstein (87,9 Prozent) und Hamburg (89,0 Prozent). Allerdings wurde in der Hansestadt – anders als etwa in Berlin – hier die S-Bahn nicht mitgerechten. Inklusive der deutlich pünktlicheren S-Bahn belegte Hamburg laut DB-Angaben mit 97,7 Prozent sogar den Spitzenplatz, noch vor Berlin.

Pünktlichkeit sinkt seit Jahren

Fast überall hat sich die Pünktlichkeit allerdings verschlechtert. Das gilt auch für Sachsen. 2016 hatte der Wert im Freistaat noch bei 96,0 Prozent gelegen und 2017 bei 95,9 Prozent, 0,5 beziehungsweise 0,4 Punkte höher als 2018. Die beiden anderen mitteldeutschen Länder dagegen konnten sich im selben Zeitraum gegen den Trend verbessern: Thüringen von 94,3 über 95,7 auf 95,9 Prozent, Sachsen-Anhalt von 93,3 über 94,2 auf 94,6 Prozent.

Insgesamt summierten sich die Verspätungen aller DB-Regionalzüge in Sachsen im vergangenen Jahr auf 5,6 Millionen Minuten auf – also fast 94.000 Stunden. Das waren gut 16. 000 Stunden mehr als zwei Jahre zuvor. Rein rechnerisch warteten die Sachsen also 3900 komplette Tage auf einen Zug. In Sachsen-Anhalt dagegen schrumpfte die Summe der Verspätungen von knapp 69. 000 auf 58. 000 Stunden, in Thüringen von 18. 000 auf unter 14. 000 Stunden.

Fernverkehr hat mehr Verspätungen

Die Werte gelten nur für den Regionalverkehr, den die Deutsche Bahn im Auftrag der Kommunen und Verkehrsverbünde selbst durchführt. Im Fernverkehr waren 2018 dagegen nur 74,9 Prozent ICE, Intercitys und Eurocitys nach Bahndefinition pünktlich. Im Jahr zuvor waren dagegen noch 78,5 Prozent aller Fernzüge im Plan gewesen. Grund für den schlechteren Wert: Anders als im Regionalverkehr werden hier auch verpasste Anschlusszüge mitgezählt. Das treibt die Zahl nach oben.

Bahnkonkurrenten wie die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) aus Leipzig flossen überhaupt nicht in die DB-Statistik ein. Gerade bei der MRB hatte es im vergangenen Jahr zahlreiche Zuagusfälle gegeben. Grund waren unter anderem kaputte Loks und fehlende Lokführer. Das Unternehmen tauschte deswegen im September sogar den Chef aus und gelobte Besserung.

Von Frank Johannsen