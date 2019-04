Goldenstedt

Ein niedersächsischer Fleischverarbeiter warnt vor Glassplittern in Hähnchenschnitzeln, die in bestimmten Märkten von Aldi Nord verkauft wurden. Betroffen seien Produkte mit der Bezeichnung „Sölde - Hähnchenschnitzel, paniert und gegart, 3 Stück“, wie die Firma Fleisch-Krone Feinkost aus Goldenstedt am Freitag mitteilte. Die betroffene Charge von 300-Gramm-Packungen habe die Kennzeichnung „FLE 8776700“ und habe Haltbarkeitsdaten von 18.04.2019 bis einschließlich 21.04.2019. Kunden können den Artikel gegen Erstattung des Kaufpreises in den Aldi Nord-Filialen zurückgeben.

Die Kette hat nach eigenen Angaben „umgehend reagiert“ und die betroffene Ware aus dem Verkauf nehmen lassen. Andere Mindesthaltbarkeitsdaten des Artikels und andere Schnitzel-Produkte von Fleisch-Krone sowie andere unter der Marke Sölde gehandelte Produkte sind demnach nicht betroffen.

Von RND/dpa