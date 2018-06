Stuttgart/Berlin

Bisher kam Daimler im Abgas-Skandal um manipulierte Dieselmotoren recht glimpflich davon. Doch das könnte sich nun ändern. Wie der „Spiegel“ berichtet, soll Verkehrsminister Andreas Scheuer bei einem Treffen mit Konzernchef Dieter Zetsche am Montag ein Ordnungsgeld in Milliardenhöhe angedroht haben. Grund sei der Verdacht, dass Daimler bei 750.000 Autos unzulässige Systeme zur Abgasreinigung verbaut habe. Scheuer könnte pro Fahrzeug eine Strafe von bis 5000 erheben.

Bereits am 23. Mai hat das Kraftfahrtbundesamt (KBA) 4900 Mercedez-Transporter des Typs Vito zurückgezogen. Der Spiegel will zudem erfahren haben, dass die Verkehrsbehörden ihre Untersuchungen bei Diesel-Modellen der C-Klasse vorangetrieben haben. Und auch hier hätten sich die Indizien auf illegale Abschaltsysteme zur Abgasreinigung verhärtet. Es seien bis zu 80.000 Fahrzeuge betroffen, die zurückgerufen werden könnten. Vertreter von Daimler werden wohl ins KBA in Flensburg zur Anhörung geladen.

Daimler selber wollte weder den Magazin-Bericht noch den Inhalt des Gespräches zwischen Scheuer und Zetsche kommentieren.

