Bern

Toblerone entspricht seit April dem islamischen Reinheitsgebot: Die berühmte Schweizer Schokolade ist somit für alle Muslime genießbar. Das arabische Wort halal kann mit „erlaubt“ oder „zulässig“ übersetzt werden. Vor einigen Monaten hat das Unternehmen seine Produktion angepasst, dies bestätigte eine Sprecherin dem „Stern“.

Was genau an dem Herstellungsverfahren geändert wurde, ist unklar. Auf die Frage, wie das Verfahren geändert wurde, antwortete die Sprecherin so: „Das Werk und alle produzierten Produkte wurden einer Zertifizierung unterzogen, die verifiziert, dass die Zutaten und der Produktionsprozess den Halal-Standards entsprechen. Für die Zertifizierung war es nicht notwendig im Produktionsprozess etwas umzustellen, auch die Originalrezeptur der Toblerone blieb dabei unverändert.“

Was ist halal?

Muslimen ist es zum Beispiel nicht erlaubt, Alkohol zu trinken, Schweinefleisch zu essen oder blutige Speisen zu verzehren. Was gestattet ist – also als halal gilt – wird über den Koran geregelt. So könnte bei Toblerone nun auch darauf verzichtet werden, Produktionsinstrumente mit Alkohol zu reinigen. Für viele Muslime ist auch jede Form der Tierquälerei ein Tabu. Deswegen können auch Eier aus einer Legebatterie „haram“ sein – also verboten.

Halal-Standards sind nicht nur in der Lebensmittelindustrie von Bedeutung. Auch Medizin-, Pharma-, Kosmetik-, Mode- oder die Bankenbranche sind dem Prinzip der Reinheit und Sauberkeit unterworfen.

Politische Brisanz

Zweifelsohne hat diese Thematik ein großes Konfliktpotenzial. Vor allem in sozialen Medien wird dazu aufgerufen, Firmen, die mit „halal“ werben, zu boykottieren. Toblerone, das zum US-Unternehmen Mondelez gehört, verzichtet künftig darauf, ihre „Schoggi“ als halal anzupreisen. „Die Halal-Zertifizierung ist nicht auf der Packung angebracht“, bestätigte eine Sprecherin dem „SonntagsBlick“.

Von RND/ka