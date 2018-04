Topbonus-Meilenprogramm stellt alle Konten auf null

Berlin. Die Email, in der der Insolvenzverwalter die Eröffnung des Verfahrens in Sachen Topbonus-Programm mitteilt, datiert vom 3. April. Der Kernsatz, der Millionen Meilensammler kalt enteignet, lautet: „Ihr Meilenkonto bei Topbonus (Stand am 1. April 2018: xxx Meilen) musste deshalb auf „0“ gesetzt werden.“ Ob und wie ein möglicher neuer Investor das Programm fortführen wird, ist offen. Derzeit können Kunden sich nicht auf der Webseite einloggen. Dies soll voraussichtlich ab kommender Woche wieder möglich sein.

Das Schreiben des Insolvenzverwalters des Topbonus-Meilenprogramms. Quelle: RND

Alle Prämienmeilen auf den Konten könnten Teilnehmer nun als Forderung beim Insolvenzverwalter anmelden, erklärt das Unternehmen. Dies ist ab 6. April auf der Website https://topbonus.insolvenz-solution.de möglich. Die Anmeldefrist endet am 24. April.

Topbonus hatte im August 2017 im Zuge der Air-Berlin-Pleite ebenfalls Insolvenz angemeldet, das Programm wurde aber fortgesetzt. Zuletzt waren sogar noch Condor und Germania als neue Partner hinzugekommen. Topbonus war bis zur Insolvenz von Air Berlin deren Prämienprogramm und gehört mehrheitlich Etihad.

Schon kurz nach der Insolvenz von Air Berlin hatte es Schwierigkeiten für Topbonus-Kunden gegeben. So wurde der vielerorts in Reiseforen empfohlene Statusmatch auf andere Airlines der Flieger-Allianz One World (u.a. British Airways, Iberia) häufig abgelehnt – Statuskunden von Air Berlin blieben auf ihrem erflogenen Status sitzen, konnten aber wenigstens weiter Meilen sammeln, etwa beim Topbonus-Eigentümer Etihad – bis zum 1. April alles ohne Vorwarnung gelöscht wurde.

Von RND/dpa/dk