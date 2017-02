Frankfurt. „Die Präsidentschaft von Donald Trump wird sich nicht negativ auf die USA-Buchungen auswirken. Wir rechnen eher mit einem USA-Boom“, sagte Katharina Mautz, Sprecherin der DER Touristik den Zeitungen des RedaktionsNetzwerks Deutschland.

Bei den aktuellen Frühbuchungen für Wohn- und Campingmobile verzeichnet DER ein zweistelliges Plus. Auch insgesamt erwartet der Veranstalter für Sommerreisen in die Vereinigten Staaten ein Wachstum. Der Branchenriese Thomas Cook sieht Trump ebenfalls nicht als Störfaktor bei den Reiseverkäufen. „Die Buchungsnachfrage für Reisen in die USA ist unverändert gut“, sagt eine Sprecherin des Unternehmens.

Unmittelbar nach dem Wahlerfolg von Trump waren noch vier von zehn deutschen Reisebüros pessimistisch gestimmt – und rechneten damit, dass die Trump-Wahl den Bürgern die Lust auf einen USA-Trip verderben würde.

Von RND