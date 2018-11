Augsburg

Erfolgreicher Prozess für einen bayerischen VW-Fahrer: Der Mann hatte vor dem Augsburger Landgericht gegen den Wolfsburger Autohersteller geklagt und gewonnen. Volkswagen muss dem Kläger nun den vollständigen Kaufpreis seines Autos zahlen, berichtet die „Augsburger Allgemeine“.

Volkswagen habe sittenwidrig gehandelt, begründete der vorsitzende Richter das Urteil. Mit der eingebauten Software habe man die Kunden vorsätzlich täuschen wollen, um so Umsatz und Gewinn zu erzielen. Volkswagen muss dem Kläger nun 29.908 Euro plus Zinsen für seinen acht Jahre alten Golf TDI 1.6 erstatten. Das Unternehmen kann gegen das Urteil in Berufung gehen, dann landet der Fall vor dem Oberlandesgericht.

Bisher hatten Kunden nur einen Teil des Kaufpreises erstattet bekommen. Je nach Kilometerstand, wurde von dem ursprünglichen Preis eine sogenannte Nutzungsentschädigung abgezogen.

Von RND/mkr