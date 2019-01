Hannover

Flugreisende müssen sich erneut auf Einschränkungen einstellen: Zuletzt streikte das Sicherheitspersonal den Berliner Flughäfen, nun ruft Verdi zur erneuten Arbeitsniederlegung auf. Betroffen sind laut einer Mitteilung der Gewerkschaft die Flughäfen Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart. Die Warnstreiks sollen am Donnerstag den ganzen Tag dauern.

In Baden-Württemberg soll der Warnstreik des Sicherheitspersonal am Donnerstag mit der ersten Frühschicht gegen 3 Uhr morgens beginnen, in Köln-Bonn und Düsseldorf wird die Arbeit bereits um Mitternacht eingestellt. An den Airports sei mit „starken Einschränkungen“ zu rechnen.

Hintergrund: Verdi fordert eine Erhöhung des Stundelohns für 23.000 Mitarbeiter im Sicherheits-Sektor auf 20 Euro. Bisher wollte der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) laut Verdi die Bezüge um 1,8 bis zwei Prozent erhöhen.

Warnstreiks : Der BDLS hält die Füße still

Mit den Warnstreiks reagiere Verdi nun auf eine fehlende Reaktion des BDLS auf den jüngsten Protest zum Wochenbeginn an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld, der den Flugbetrieb in der Hauptstadt völlig lahmlegte. Sollte der BDLS sein Angebot nicht nachbessern, seien weitere Arbeitsniederlegungen nicht auszuschließen.

