Berlin

Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG haben am Montag bundesweit für Ausfälle und Verspätungen im Nah- und Fernverkehr gesorgt. Der vierstündige Ausstand am Morgen traf Millionen Reisende und Pendler.

Am Dienstag dürfte sich die Lage weitestgehend wieder entspannen, dann führen die Deutsche Bahn und die EVG die Tarifverhandlungen fort. Weitere Warnstreiks sind vorerst nicht geplant. „Unser oberstes Ziel ist, am Verhandlungstisch ein Ergebnis zu erreichen“, sagte Regina Rusch-Ziemba, die Verhandlungsführerin der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Dennoch kann es auch am Dienstag mancherorts noch zu Verzögerungen im Betriebsablauf kommen. Bereits am Montagnachmittag gab es vielerorts noch zu Einschränkungen. Viele Kunden haben ihre Fahrten zudem auf Dienstag verschoben, so dass mehr Reisende unterwegs sein dürften als sonst. Vor Antritt der Fahrt sollten sich Kunden daher bei der Reiseauskunft der Deutschen Bahn informieren.

Kritik an bundesweiten Warnstreiks der EVG

Tausende EVG-Mitglieder hatten am Montagmorgen die Arbeit niedergelegt und den Zugverkehr vielerorts nahezu zum Erliegen gebracht. Mit dem Ausmaß der Aktion handelte sich die Gewerkschaft auch Kritik ein. Zunächst hieß es, dass vor allem der Fernverkehr in NRW bestreikt werde, letztendlich hatten die Warnstreiks Auswirkungen in jedem Bundesland.

Diese massive Form der Streiks halte er für überzogen, weil es keine rechtzeitige Ankündigung gegeben habe, sagte Karl-Peter Naumann, der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, der „ Rheinischen Post“. FDP-Fraktionsvize Michael Theurer forderte im „ Handelsblatt“ für Warnstreiks eine Ankündigungspflicht von vier Tagen.

„Wir halten den Warnstreik für verhältnismäßig“, verteidigte der EVG-Bundesgeschäftsführer Torsten Westphal den Ausstand. Die Mitglieder hätten die Aktionen zum großen Teil selbst gesteuert. „Es gab einen große Bereitschaft, weil es auch einen großen Unmut gab.“

Lokomotivführer dürfen zunächst nicht streiken

Hintergrund der Warnstreiks sind Tarifverhandlungen für rund 160.000 Beschäftigte. Die EVG verlangt 7,5 Prozent mehr Geld für die Mitarbeiter. Außerdem will sie, dass Arbeitnehmer statt des Geldes mehr Urlaub oder eine kürzere Arbeitszeit wählen können.

Auch die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer verlangt unter anderem 7,5 Prozent mehr Geld. Ihre Verhandlungen für rund 36.000 Beschäftigte des Zugpersonals mit der Bahn gehen am Dienstagmorgen in Eisenach weiter. Von Seiten der GDL droht nicht so schnell ein Arbeitskampf: Sie darf wegen einer Vereinbarung erst streiken, wenn vorher eine Schlichtung gescheitert ist.

Verhandlungen am Dienstag fortgesetzt

Am Dienstagnachmittag gehen auch die Gespräche mit der EVG in Berlin in die nächste Runde. Die Bahn hatte ihr neben einer Einmalzahlung von 500 Euro eine Entgelt-Erhöhung in zwei Stufen angeboten: 2,5 Prozent zum 1. März 2019, weitere 2,6 Prozent zum 1. Januar 2020, bei einer Vertragslaufzeit von 29 Monaten.

Umstritten ist nach Gewerkschaftsangaben nicht nur die Lohnerhöhung, sondern auch, ab wann die Wahlmöglichkeit zwischen mehr Geld oder mehr Freizeit greifen soll. Gesprächsbedarf gebe es auch noch bei der Laufzeit des Vertrags und der Altersvorsorge.

Von RND/dpa