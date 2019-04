Der Starpark in Halle macht das Rennen: Das neue Presswerk, das Karosserie-Teile für Porsche in Leipzig liefern soll, wird im Gewerbegebiet der Saalestadt an der A14 gebaut. Das vermeldet Porsche jetzt und bestätigt damit einen Bericht von LVZ.de. 100 Millionen Euro sollen in das Projekt fließen, durch das dauerhaft 100 Arbeitsplätze entstehen. Baubeginn ist in der zweiten Hälfte 2019. Zwei Jahre später soll das Presswerk den Betrieb aufnehmen.