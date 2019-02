Leipzig/Erfurt

Der Anbieter von Turboladern für die Autoindustrie ICSI verlagert seine Firmenzentrale von Heidelberg nach Thüringen. Der Umzug nach Ichtershausen (Ilm-Kreis), wo das Unternehmen bereits seit 2009 ein Werk hat, erfolge hauptsächlich aus logistischen Gründen. Man ziehe ins Zentrum von Deutschland, sagte Daniel Bader, Geschäftsführer des Werks in Ichtershausen. Alle wichtigen Kunden erreiche man von Thüringen aus in rund zweieinhalb Stunden. Es mache zudem Sinn, dort wo produziert wird, auch die Geschäftsführung von IHI Charging Systems International (ICSI) anzusiedeln. Daneben spiele aber auch die Nähe zu Hochschulen wie der TU Ilmenau und der FH Schmalkalden eine Rolle.

„Immense Aufwertung“

Die ICSI-Gruppe wurde 2001 als Joint Venture des japanischen IHI-Konzerns und der Daimler AG gegründet und ist seit Februar 2013 eine hundertprozentige Tochter der IHI Corporation ( Tokio) – nach Unternehmensangaben einer der weltweit führenden Technologiekonzerne in den Bereichen Automobilbau, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Anlagen- und Maschinenbau. Er beschäftigt 30 000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von 12,3 Milliarden Euro. Zweiter Produktionsstandort von ICSI ist neben Ichtershausen das italienische Cernusco. ICSI beschäftigt in Europa rund 1200 Mitarbeiter.

„Für unser Produktionswerk Ichtershausen bedeutet die Entscheidung eine immense Aufwertung und stellt ebenso eine Anerkennung der Leistung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Fertigungsstätte dar“, sagte Bader. Neben der Geschäftsführung der Unternehmensgruppe würden vor allem Arbeitsplätze in der Verwaltung und im Vertrieb verlegt. Teilweise würden Beschäftigte des Unternehmens von Heidelberg nach Thüringen umziehen, teilweise seien für sie neue Jobs in der Unternehmensgruppe gefunden worden. Der Standort Heidelberg werde weiter als Entwicklungsstandort bestehen bleiben. In Thüringen beschäftigt das Unternehmen aktuell rund 400 Mitarbeiter – durch die Verlagerung werden zusätzlich rund 40 hinzukommen.

Die Turbolader aus dem Werk in Ichtershausen findet man laut Unternehmen in Autos aller deutschen Markenhersteller. Produziert werde aber auch für das europäische Ausland und für Firmen in Übersee. Mit den entwickelten Aufladekonzepten der ICSI-Produkte werde eine Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und somit auch der Abgasemissionen erzielt.

„Das Fehlen von Firmenzentralen gilt immer noch als ein entscheidender Grund dafür, dass der wirtschaftliche Aufholprozess Ostdeutschlands noch nicht abgeschlossen ist“, sagte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Die Entscheidung, den Firmenhauptsitz nach Thüringen zu verlegen, habe „Signalwirkung weit über die damit verbundenen Investitionen und Arbeitsplätze hinaus“. Man arbeite seit Jahren mit der Gruppe zusammen, so Tiefensee weiter. „Umso mehr freuen wir uns über das nunmehr in uns gesetzte Vertrauen.“ Staatliche Förderungen oder Zuschüsse für den Umzug in diesem Sommer hat es laut Tiefensee nicht gegeben. „

Zufrieden zeigte sich die Geschäftsführung von ICSI mit der guten Vernetzung zu anderen Firmen am Standort und zur Initiative „Wirtschaftsregion Erfurter Kreuz“. Das Industrie- und Gewerbegebiet Erfurter Kreuz – rund um das Autobahnkreuz A 4/A 71 gelegen – ist das größte Gewerbegebiet in Thüringen und bildet das Zentrum des Technologiedreiecks Jena– Erfurt– Ilmenau. Aktuell baut hier das Möbelunternehmen XXXLutz ein neues Logistikzentrum. Ebenso entsteht ein Betonfertigteilwerk.

Chinesen bauen Batteriefabrik

Für viel Aufsehen hat die Ankündigung der chinesischen Firma Catl gesorgt, die im Gebiet eine Autobatteriefabrik errichten will. In unmittelbarer Nähe zu Ilmenau, wollen die Chinesen bis zum Jahr 2022 rund 240 Millionen Euro investieren und 600 Arbeitsplätze schaffen. Tiefensee nannte die Industrieinvestition eine der wichtigsten der letzten Jahre. Mittelfristig ist eine Investitionssumme von mehr als einer Milliarde Euro und eine vierstellige Zahl von Arbeitsplätzen geplant. Insgesamt steht eine Fläche von rund 70 Hektar zur Verfügung. Im Gespräch ist auch, dass die Chinesen ihre Europazentrale nach Erfurt verlagern wollen. Beim Wirtschaftsministerium wollte man das nicht bestätigen.

Von Andreas Dunte