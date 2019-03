München/Leipzig

BMW baut seine Modellpalette im Leipziger Werk weiter aus: Noch in diesem Jahr soll hier der neue 2er Gran Tourer anlaufen. „Im November ist Weltpremiere in Los Angeles. Im Frühjahr 2020 kommt es auf den Markt“, sagte Vorstandschef Harald Krüger am Mittwoch bei der Bilanzvorlage in München. „Damit wollen wir vor allem junge, urbane Zielgruppen ansprechen. Entsprechend frisch und provokativ ist das Design“, so Krüger weiter. „Wir sind weiter konsequent im Angriffsmodus.“

Zum Produktionsstandort machte Krüger noch keine Angaben. Unter Beobachtern gilt aber als sicher, dass das Modell in Leipzig gebaut wird. Denn es teilt sich die Plattform mit dem 1er, der bereits hier gebaut wird. Nach 1er, 2er Active Tourer, 2er Coupé und Cabrio sowie den Stromern i3 und i8 wäre das die siebente Baureihe der Marke aus Sachsen – und die sechste, die ausschließlich hier gebaut wird.

Werk wird schon für neues Modell umgebaut

Anders als Porsche plant BMW in Leipzig deshalb auch keine Abstriche bei der Stückzahl. „Eine Drosselung der Produktion ist nicht vorgesehen“, sagte Werkssprecher Julian Friedrich. „Der Fokus unserer Belegschaft liegt aktuell auf der Vorbereitung des Anlaufs zweier neuer volumenstarker Produkte Mitte und Ende des Jahres.“ Neben dem 2er Grand Coupé handelt es sich dabei um die dritte Generation des 1ers, den sich Leipzig mit Regensburg teilt. An beiden Standorten werden gerade der Start des Nachfolgers vorbereitet, sagte Produktionsvorstand Oliver Zipse.

Der Umbau war auch der Grund für die ungewöhnlich lange Produktionspause zum Jahreswechsel: Statt wie sonst nur zwei Wochen, ruhte die Fertigung von 20. Dezember bis 20. Januar einen ganzen Monat lang. Nur die i-Fertigung lief nach zwei Wochen wieder an. Friedrich: „Das war den umfangreichen Umbaumaßnahmen geschuldet.“

Von Frank Johannsen