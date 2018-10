Leipzig

BMW hat einen Bericht über einen geplanten Verkauf seiner drei Niederlassungen in Sachsen zurückgewiesen. „Es gibt keine Pläne, Niederlassungsbetriebe zu verkaufen“, sagte eine BMW-Sprecherin am Donnerstag auf LVZ-Anfrage. Das Branchenblatt „Automobilwoche“ hatte zuvor berichtet, BMW prüfe im Rahmen der Neustrukturierung seines Vertriebs den Verkauf von bis zu 20 der konzerneigenen Niederlassungen, darunter mit Leipzig, Dresden und Chemnitz auch alle Standorte in den neuen Bundesländern.

Laut der Zeitschrift wurde auf einer Betriebsversammlung eine entsprechende Streichliste gezeigt. Pikant: Mit der Niederlassung Leipzig hätte BMW auch die Filiale direkt am hiesigen Werk aus den Händen gegeben. Solche Pläne gebe es aber nicht, betonte jetzt die Sprecherin.

Bisher gehören die Niederlassungen im Gegensatz zu den unabhängigen Vertragshändlern direkt dem Konzern. Vertraghändler, die ebenfalls BMW verkaufen, sind dagegen meist selbstständige Mittelständler, die aber vertraglich an den Hersteller gebunden sind. Erst am vergangene Freitag hatten BMW und seine Vertragshändler ihren Streit beigelegt und sich auf einen neuen Vertrag geeinigt, der bis 2023 laufen soll.

Konkurrent Mercedes-Benz hatte dagegen 2015 seine Ost-Niederlassungen komplett an einen Investor aus Hongkong verkauft. Sie vertreiben als Vertragshändler weiter Mercedes.Benz, heißen jetzt aber Stern-Auto.

Von joh