Wirtschaft Regional Agrarhändler - Baywa investiert in Sachsen in neue Standorte Eigentlich steht Baywa für Bayerische Warenvermittlung. Doch statt in Bayern wächst der Konzern jetzt vor allem in Sachsen: Während im Stammland südlich des Mains Standorte verschwinden, entstehen zwischen Vogtland und Lausitz sogar neue.

In Mockritz bei Döbeln ist Baywa schon seit 2016 mit einem großen Technik-Stützpunkt für Landmaschinen am Start. Jetzt sollen in Neumark und Großenhain zwei weitere entstehen. Quelle: Sven Bartsch