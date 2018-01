Brauerei Hasseröder in Wernigerode wird verkauft

Wernigerode. Die Biermarke Hasseröder wechselt den Besitzer. Der Verkaufsprozess befinde sich in der finalen Phase, teilte der Brauereikonzern Anheuser-Busch Inbev am Samstag auf Anfrage mit. Es würden konkrete Verhandlungen mit einem ausgewählten Interessenten geführt. Weitere Details wollte die Sprecherin zunächst nicht nennen. Zuerst sollten die Mitarbeiter informiert werden. Die „Magdeburger Volksstimme“ hatte berichtet, die Brauerei werde an einen Finanzinvestor aus Deutschland verkauft.

Die fünftgrößte deutsche Biermarke leidet schon länger unter den Rabattaktionen des Einzelhandels. Zu großen Teilen wurden die Biere zuletzt über Angebote verkauft - vor allem im Pilssegment, dem Hauptprodukt der Marke. Die Brauerei konnte sich nach eigenen Angaben nach mehreren Wachstumsjahren dem allgemeinen Trend des sinkenden Bierabsatzes nicht mehr entziehen.

Hasseröder hat in Wernigerode rund 260 Mitarbeiter. Im Jahr 2016 verkaufte die Brauerei nach eigenen Angaben 2,1 Millionen Hektoliter Bier. Vier Jahre zuvor waren es noch 2,4 Millionen. AB Inbev ist die weltweit größte Brauereigruppe. Zu ihr gehören unter anderem auch Beck's, Franziskaner und Corona.

Von LVZ