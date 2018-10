Leipzig

Der Leipziger IT-Dienstleister Comparex bekommt einen neuen Eigentümer: Die Raiffeisen Informatik aus Österreich zieht sich nach knapp zehn Jahre zurück – und verkauft die Leipziger Tochter an den Branchenriesen Software One aus der Schweiz. Der Kaufvertrag sei am Dienstag unterzeichnet worden, teilten die Unternehmen mit.

Für Comparex ist es schon der zweite Eigentümerwechsel seit der Gründung. Die Firma war 1990 von Knut Löschke in Leipzig gegründet worden und nach dem Börsengang im Jahr 2000 dann sogar zeitweise zum Star am Neuen Markt aufgestiegen. Ab 2009 hatte Löschke sich dann aber zurückgezogen, die Firma an Raiffeisen Informatik aus der Österreich verkauft. Die nahm die Firma dann von der Börse – und änderten den Namen 2011 in Comparex. Die Zentrale blieb aber in Leipzig.

Von Frank Johannsen