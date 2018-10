Leipzig

Gibt es für Halberg Guss doch noch eine Rettung? Der Saarländische Rundfunk (SR) berichtet zumindest, dass der Verkauf der Firma unmittelbar bevorstehe: Das Frankfurter Finanzberatungsunternehmen „One Square Advisors“ wolle Prevent die Tochter abkaufen, kündigte der saarländische Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Barke (SPD) im SR an. Der Investor wolle beide Standorte dann fortführen. Das Saarland will sich mit 40 Millionen Euro an der Rettung beteiligen.

Allerdings sollen insgesamt 400 Stellen wegfallen, berichtet der Sender weiter, davon 100 bis 150 in Leipzig, wo die Gießerei bisher 700 Mitarbeiter hat. Prevent will das Leipziger Werk dagegen ganz schließen, in Saarbrücken 400 der dort 1500 Stellen streichen. Noch habe man sich aber nicht auf eine Kaufpreis geeinigt, sagte Barke. Er hoffe auf eine Einigung bis Ende Oktober.

Denn die Zeit wird immer enger. Zwar konnte der drohende Produktionsstopp in Leipzig in letzter Minute noch abgewendet werden. Dafür gehen der Gießerei immer mehr die Abnehmer aus. Nachdem Hauptkunde VW schon im Sommer abgesprungen war, fallen jetzt drei weitere Großabnehmer weg: Mercedes-Benz, General Motors (GM) und der Kölner Motorenbauer Deutz.

Hiller fühlt sich ausgenutzt

Von allen dreien hatte Halberg Guss im September deutlich höhere Preise verlangt – und dann zeitweise die Lieferung eingestellt. Jetzt habe Halberg Guss die Verträge mit Deutz und GM ganz gekündigt, hieß es bei IG Metall. Mercedes-Benz sei dem zuvorgekommen – und habe selbst gekündigt. Ähnlich war es im Frühjahr schon bei VW gelaufen. Mit Deutz verliert Halberg Guss nun einen seiner treuesten Kunden, der Prevent sogar lange unterstützt hatte. Während des sechswöchigen Streiks im Sommer hatte Deutz-Chef Frank Hiller sogar an die Halberger appelliert, den Ausstand endlich aufzugeben – erst per Youtube-Video, dann per ganzseitiger Zeitungsanzeige. Trotzdem galt Deutz auch bei den Mitarbeitern bis zuletzt als Hoffnungsträger. Zeitweise wurde sogar spekuliert, die Kölner könnten Prevent die ungeliebte Tochter ganz abkaufen.

Inzwischen fühlt sich Hiller vom Halberg-Guss-Eigner Prevent ausgenutzt. „Der Investor hat hier sehr verantwortungslos agiert und eine über Jahre gewachsene gute Beziehung zwischen Zulieferer und Kunde missbraucht“, sagte er vor einer Woche bei der Vorlage seiner Quartalsbilanz.

Wegen der sich zuspitzenden Lage drohte bei Halberg Guss nun sogar ein vorzeitiger Produktionsstopp. Die Lieferanten von Strom und Schrott bestanden auf Vorkasse. Kurz vor Ablauf des Ultimatums des Stromversorgers lenkte das Unternehmen aber offenbar ein – und überwies die geforderte Vorauszahlung. Die für Freitag angedrohte Stromsperre wurde abgewendet. Und es fand sich auch ein Schrotthändler, der weiter ohne Vorkasse liefert. Damit könne in Leipzig weiterproduziert werden, hieß es beim Betriebsrat – wenn auch nur im reduzierten Umfang.

Von Frank Johannsen