Leipzig

Die befürchtete gewaltsame Räumung bei Halberg Guss bleibt offenbar aus. Am Dienstag haben die Streikenden nach Aufforderung der Polizei freiwillig eine Gasse gebildet, um die wartenden Lastwagen durchzulassen. Sicherheitskräfte versuchen nun Tische und Bänke aus dem Weg zu räumen.

Seit Tagen sind die Mitarbeiter am Standort in Leipzig im Ausstand, blockieren die Einfahrt von Lastwagen und bilden Menschenketten. Am Dienstagmorgen streikten den Angaben zufolge erneut etwa 250 bis 300 Beschäftigte.

Zur Galerie Am Dienstag hat sich der Streit bei Halberg Guss in Leipzig weiter zugespitzt. Polizei war vor Ort, die Räumung des Geländes drohte.

Bei dem Konflikt geht es um die geplante Schließung des NHG-Standorts mit rund 700 Beschäftigten Ende 2019 sowie um einen erwogenen Abbau von etwa 300 der 1500 Arbeitsplätze in Saarbrücken. Das Unternehmen stellt vor allem Motorblöcke und Antriebswellen für Autos und Nutzfahrzeuge her. Volkswagen hat bereits bestätigt, dass der Streik bei NHG erste Auswirkungen auf die Produktion hat.

joh/dpa