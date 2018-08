Leipzig

Die Streikpause bei Halberg Guss in Leipzig und Saarbrücken könnte schon bald zu Ende gehen. Nachdem am Mittwoch auch die dritte Runde der Schlichtung ohne Annäherung blieb, drohte Olivier Höbel, Bezirksleiter der IG Metall in Berlin, Brandenburg und Sachsen: „Sollte sich die Geschäftsführung nun nicht schnell bewegen, werden die Kolleginnen und Kollegen den Streik wieder aufnehmen.“

Zwei Stunden lang hatten Gewerkschaft, Betriebsrat und Vertreter des Unternehmens in Frankfurt am Main miteinander gerungen. „Wir sind keinen Schritt vorangekommen“, sagte Leipzigs IG-Metall-Chef Bernd Kruppa nach dem Ende der Gespräche. „Beim Arbeitgeber gab es keine Bewegung“, fügte der Leipziger Betriebsratschef Thomas Jürs hinzu. Beide waren in aller Frühe per Zug nach Frankfurt gefahren, um ab 10 Uhr bei der Schlichtung mit am Tisch zu sitzen.

Am Freitag wird wieder verhandelt

Schon am Freitag müssen sie sich wieder dorthin auf den Weg machen – zur vierten Schlichtungsrunde. „Wir sind offen für den nächsten Termin, sagen aber auch ganz klar, dass die Geduld der IG Metall und der Beschäftigten endlich ist“, sagte Kruppa. Wenn es weiter keine Lösung gebe, könne der Streik jederzeit wieder losgehen. „Die Streikbereitschaft ist weiter hoch. Wir können das sofort wieder scharf stellen.“

In dem Streit geht es um die geplante Schließung des Leipziger Werks mit seinen 700 Mitarbeitern. Denn nachdem Halberg Guss Anfang des Jahres von der Prevent-Gruppe übernommen wurde, droht Hauptkunde VW als Abnehmer der Motorblöcke abzuspringen. Denn Prevent ist mit VW seit Jahren im Dauerclinch.

Werk soll Ende 2019 schließen

Der neue Eigner von Halberg Guss will das Leipziger Werk daher Ende 2019 schließen, in Saarbrücken 300 der dort 1500 Stellen streichen. Die IG Metall will jetzt hohe Abfindungen und eine Transfergesellschaft durchsetzen. Insgeheim hoffen viele Mitarbeiter aber, dass die Schließung ganz abgeblasen werden könnte – und Prevent als Eigner aussteigt.

Erst vor anderthalb Wochen hatte die IG Metall den sechswöchigen Dauerstreik an beiden Standorten ausgesetzt und eine Schlichtung gestartet. „Die Streiks sind aber nur unterbrochen, keineswegs abgebrochen“, betonte Höbel. Bei einem Scheitern der Schlichtung könnten sie daher jederzeit wieder aufgenommen werden. Bereits die ersten beiden Schlichtungsrunden in der vergangenen Woche waren ohne Ergebnis geblieben.

Gießerei steht weiter still

Wieder produziert wird im Leipziger Werk aber nach wie vor nicht. Die Gießerei steht weiter still, soll erst am kommenden Montag wieder anlaufen. Grund: Unmittelbar vor dem Aussetzen des Streiks hatten die regulären Werksferien begonnen, in denen nur Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten geplant waren. Und die werden jetzt durchgeführt. Produziert wird dagegen nicht, 600 der 700 Mitarbeiter haben Urlaub.

Die derzeit laufenden Instandsetzungsarbeiten fallen laut Jürs sogar sehr umfangreich aus: Fünf Millionen Euro investiere die Firma in den vor der Schließung stehenden Standort, davon allein eine Million für einen neuen Spezialkran im Schmelzbetrieb. Das ändere aber nichts an den Plänen, das Werk zu schließen, sagte ein Firmensprecher. „Bis Ende 2019 sind es ja noch anderthalb Jahre, in denen weiter produziert werden soll.“ Daher seien auch Investitionen nötig.

In Saarbrücken wird seit Montag dagegen wieder gearbeitet. Denn dort endeten die Werksferien eine Woche früher. Die Produktion laufe aber nur schleppend wieder an, hieß es.

Von Frank Johannsen