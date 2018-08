Hirschfelde

Fit-Flasche drängt sich an Fit-Flasche. Die vollautomatische Abfüll-Anlage läuft im Akkord. Jährlich verlassen 10 Millionen grüne 500-Milliliter­Flaschen mit dem zwischen Saßnitz und Suhl wohl beliebtesten Geschirrspülmittel das Werk in Hirschfelde im Kreis Görlitz. Parallel wird auf einer weiteren Anlage Weichspüler der Marke Kuschelweich abgefüllt. Wolfgang Groß (66) nickt zufrieden: „Kuschelweich ist inzwischen unser größter Umsatzbringer. In seinem Rucksack tragen wir Fit mit in die westdeutschen Discounter“, sagt der Geschäftsführer der Fit GmbH.

Wie frisch gewaschen

Die Luft in der Werkhalle riecht wie frisch gewaschene Wäsche. Groß, der promovierte Chemiker, erinnert sich gut an seine erste Begegnung mit dem einstigen Ableger der VEB Leuna-Werke und den Geruch nach Ruß. Ostern 1992 stand der gebürtige Badener vor dem Werk. Schnee versteckte riesige Kohleberge unter zartem Weiß. Die Fit-Produktion aber faszinierte ihn. „Die Fertigung war intelligent aufgebaut“, sagt Groß. Seit 1967 wurde das einzige Spülmittel der DDR in Hirschfelde produziert.

Den damaligen Ruf des „Wundermittels“ für Geschirr, Fenster, Fahrräder und sogar für die Untersuchung von Blutspuren bei der Kripo kannte Groß seinerzeit nicht. Noch war er Angestellter eines internationalen Chemiekonzerns in Westdeutschland. „Ich hatte nur eine Idee. Ich wollte mich mit Wasch-, Putz- und Reinigungsmitteln selbstständig machen“, erzählt er. Mit seinem Konzept und ganz viel Geduld überzeugte er die Verantwortlichen bei Leuna, der Treuhand und einer Bank. Mehrere Millionen wollte er investieren, damit die damals 60 Mitarbeiter weiter ihren Lebensunterhalt verdienen konnten. Jeder Arbeitsplatz in der Region zählte. Denn Tausende Jobs hatte die Wende fortgeweht. 25 Jahre ist dieser Anfang inzwischen her.

Duftrichtung: Karibischer Traum

Groß öffnet eine Tür. An Computern überwacht Anlagenfahrer Mario Nasser die Herstellung von Kuschelweich, diesmal der Duftrichtung Karibischer Traum. Seit 2010 ist er im mittelständischen Unternehmen angestellt. „Für 20 Tonnen Weichspüler benötige ich ungefähr 90 Minuten“, erläutert der Cunewalder (Kreis Bautzen). Bereits zum dritten Mal kümmert er sich in seiner Schicht um diese Duftrichtung, auch die Herstellung von zwei Chargen Sommerwind wie zwei Chargen Fit hat er bereits überwacht. In Groß‘ erstem Jahr gab es gerade einmal fünf verschiedene Produkte. Inzwischen verlassen 300 Artikel das Werk bei Zittau. Dahinter stehen 85 000 Tonnen pro Jahr, davon allein 25 000 Tonnen Fit.

Das Spülmittel sorgt längst nicht mehr allein für den Jahresumsatz. 165 Millionen Euro waren es nach Unternehmensangaben im vergangenen Jahr. Zum Portfolio des Mittelständlers gehören die einst westdeutschen Marken Rei, Sanso, Kuschelweich und Sunil. Dazu übernahm die Fit GmbH noch Gard und Fenjal. „Im Kosmetikbereich ist die Gewinnspanne größer als im Waschmittel- und Reinigungsbereich“, sagt Groß.

2,7 Milliarden Euro ausgegeben

Wie der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) mitteilt, gaben im ersten Quartal 2018 Verbraucher für Schönheitspflegemittel bundesweit 2,7 Milliarden Euro aus. Das entspricht einem Plus von 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Doch auch Handspülmittel für das Geschirr sind trotz Spülmaschinen weiter gefragt. Nach IKW-Angaben legten die Konsumenten in Deutschland dafür 201 Millionen Euro zwischen Januar und März 2018 auf den Ladentisch.

Mit Schönheit und Sauberkeit will der langjährige IHK-Vize-Präsident Groß sein Unternehmen in Hirschfelde weiterwachsen lassen. Gerade ist eine neue Halle für eine Abfüllanlage ­fertig geworden. Bis 2019/20 will der Chef über mittlerweile 250 Mitarbeiter nochmals rund 16 Millionen Euro am Standort investieren. Bereits 170 Millionen Euro sind seit 1993 in neue Anlagen und Produktionsneubauten geflossen. Parallel dazu wird in den Forschungslaboren permanent an neuen Trends getüftelt.

Erweiterung bis 2019/20

Ortsbürgermeister Bernd Müller freut diese Entwicklung, denn „die Investitionen bedeuten Zukunft für Hirschfelde“, sagt der 75-Jährige. Als Bauingenieur hat er zwischen 1967 und 1974 das Fit-Werk – damals hieß es VEB Fettchemie – mitaufgebaut. Neben der Spülmittel-Produktion befand sich auf dem Gelände ein Kraftwerk. Bis zu 5000 Menschen fanden dort bis 1989 Arbeit. „Es ist schön, dass eine Tradition fortgeführt wird. Ohne den Mut von Doktor Groß wäre es nicht gegangen“, sagt der ehrenamtliche Ortsvorsteher. In Hirschfelde an der Neiße leben 1600 Einwohner.

Nach dem Ende der Erweiterung bis 2019/20 will sich der promovierte Chemiker aus dem Berufsleben verabschieden. „Bis dahin habe ich noch einiges zu erledigen“, sagt Groß und meint damit auch, junge, gut ausgebildete Leute ans Unternehmen zu binden. Schwierig sei bei der Suche nach Mechatronikern, Informatikern, Ingenieuren die extreme Randlage. „Aber: Wir haben uns eingerichtet. Wie bei der Produktion. So stellen wir alle ­Flaschen selbst her, um lange Transportwege zu vermeiden“, sagt der Visionär.

Luft holt er für neue Projekte bei der Familie in Heidelberg – und natürlich versorgt er seinen dortigen Freundeskreis mit Produkten aus Hirschfelde.

Von Miriam Schönbach