Chemnitz

Der Energieversorger EnviaM errichtet in Mitteldeutschland mehr als 100 neue Ladestationen für Elektroautos. Spätestens im Frühjahr 2019 sollen sie in Betrieb gehen, kündigte das Unternehmen gestern an. Allein in Sachsen sind 56 neue Stationen geplant. Weitere vier sind es in Thüringen, wo das Altenburger Land und der Raum Artern zum EnviaM-Gebiet gehören. 1,5 Millionen Euro soll der Ausbau kosten, ein Drittel davon schießt das Bundesverkehrsministerium zu. Bisher betreibt EnviaM in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg gut 40 Ladestationen für E-Autos.

Von LVZ