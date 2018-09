Leipzig

Beim Auto-Zulieferer Halberg Guss in Leipzig sind die Beschäftigten am Dienstagmorgen erneut in den Streik getreten. Wie die IG Metall mitteilte, soll der Ausstand 24 Stunden dauern. „Mit der Befristung der Wiederaufnahme unseres Streiks um den Sozialtarifvertrag soll der Protest gegen das Verhalten der Manager und Eigentümer öffentlich gemacht werden“, erklärte IG-Metall-Bevollmächtigter Bernd Kruppa. Gleichzeitig seien die Maßnahmen befristet, „um Zukunftslösungen für den Erhalt der Arbeitsplätze Saarbrücken und Leipzig über die Schlichtung hinaus in den nächsten Tagen und Wochen noch möglich zu machen.“

Um 14 Uhr soll vor dem Werkstor an der Merseburger Straße eine Kundgebung stattfinden, heißt es. Anschließend wollen die streikenden Mitarbeiter über die Merseburger Straße bis zur Ecke Lützener Straße und wieder zurück demonstrieren, teilte die Gewerkschaft mit.

Der Ausstand in den Werken Saarbrücken und Leipzig war Ende Juli nach rund sechs Wochen unterbrochen worden, seitdem läuft eine Schlichtung. Der Zulieferer von Motorblöcken und Antriebswellen gehört seit dem Jahresbeginn zur bosnisch-deutschen Prevent-Gruppe der Familie Hastor, die sich vor allem mit dem VW-Konzern erbittert um Lieferkonditionen gestritten und Aufträge verloren hat.

Von mpu