Der Flughafen Leipzig/Halle hat im März einen neuen Frachtrekord erzielt: 110 419 Tonnen wurden an dem Schkeuditzer m Airport abgefertigt, teilte der Airport am Montag mit. So viele war es noch nie in einem Monat. „Damit konnte ein neuer absoluter Rekordmonat in der Unternehmensgeschichte verzeichnet werden“, so ein Unternehmenssprecher.

Gegenüber demselben Monat des Vorjahres konnte der Airport noch einmal um 2,8 Prozent zulegen. „Das Wachstum im Frachtverkehr unterstreicht die Stellung des Flughafens als zweitgrößter Cargo-Airport Deutschlands, der entgegen dem Bundestrend sowohl im Express- als auch im General-Cargo-Segment Zuwächse verzeichnet“, sagte Flughafen-Chef Götz Ahmelmann.

Auch Passagierzahl steigt

Auch bei den Passagierflügen ging es aufwärts: 171.393 Fluggäste wurden im März gezählt, 12 Prozent mehr als im selben Monat des Vorjahres. Vor allem die Sonneziel in Spanien, Ägypten und der Türkei legten zu. „Die Entwicklung stimmt uns mit Blick auf das Gesamtjahr optimistisch“, sagte Ahmelmann.

Sowohl bei der Fracht als auch bei den Passieren konnte der Flughafen gegenüber den Monaten Januar und Februar sogar noch einmal das Tempo erhöhen. Im ersten Quartal insgesamt lag das Plus bei der Fracht nur bei 1,1 Prozent: Bei den passgieren waren es mit 9,2 Prozent ebenfalls weniger als die 12 Prozent, die allein der März brachte.

In den Zahlen letztmals enthalten ist der Billigflieger Ryanair, der sich Ende März nach mehr als sieben Jahres aus Leipzig/Halle zurückgezogen hatte. Ab Ende Oktober soll die London-Strecke, die bisher in Leipzig/Halle im Angebot war, stattdessen von Dresden aus bedient werden.

Von Frank Johannsen