BMW hat offenbar für sein Werk in Leipzig mehr Investitionshilfe zugesprochen bekommen als erlaubt. Wettbewerbshüter des Europäischen Gerichtshofs sprachen sich am Mittwoch dafür aus, eine Beschwerde des Autobauers abzuweisen. Diesem droht nun eine Rückzahlung in zweistelliger Millionenhöhe.