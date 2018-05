Leipzig

Im Zulieferstreit mit VW konnte sich die Prevent-Tochter ES Automobilguss aus Schönheide im Erzgebirge vor dem Landgericht Leipzig nur teilweise durchsetzen. VW muss zwar vorerst wieder Getriebeteile aus Schönheide abnehmen – aber deutlich weniger als bisher.

Das entschied Richter Hans-Joachim Zügler (61) am Freitag in Leipzig per Einstweiliger Verfügung. VW müsse noch ein Jahr lang 30 Prozent des bisherigen Volumens abnehmen. ES Guss wollte eigentlich durchsetzen, dass die eigentlich noch bis 2022 laufende Vereinbarung weiter voll erfüllt wird.

VW hatte den Vertrag im März überraschen gekündigt und die Abnahme von Teilen aus Schönheide sofort gestoppt. Hintergrund ist der seit 2016 schwelende Streit zwischen VW und Prevent. Damals hatte ES Guss mit einem Lieferstopp bei VW die Bänder zum Stehen gebracht.

VW war zunächst sogar eingelenkt – aber nur, um Zeit zu gewinnen, bis ein neuer Zulieferer gefunden ist. Im März wurden dann alle Verträge mit ES Guss fristlos gekündigt.

Die nun ergangene Verfügung entspricht dem, was VW bereits vor zwei Wochen bei der Verhandlung in Leipzig als Vergleich angeboten hatte. Damals hatte ES-Guss das noch als viel zu wenig abgelehnt. Prevent-Anwalt Franz Enderle will nun prüfen, ob er in Berufung geht. VW war zu dem Verkündungstermin nicht angereist.

Von Frank Johannsen