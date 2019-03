Leipzig/Dresden

Auch knapp 29 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es nach wie vor ein großes Gehaltsgefälle zwischen den alten und den neuen Bundesländern. Die jüngste Bestätigung dieser These liefert das Karriereportal Stepstone. In deren Gehaltsreport 2019, der am Freitag veröffentlicht wurde, findet sich eine Analyse der Gehälter in den zehn bevölkerungsreichsten Städten Deutschlands. Leipzig landet darin weit abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Demnach verdienen Fach- und Führungskräfte in der Messestadt im Durchschnitt 44.300 Euro – ganze 10.000 Euro weniger als in Berlin, das im Gehalts-Check auf Platz neun rangiert. Die drei Spitzenplätze belegen Frankfurt am Main (73.200 Euro), München (70.600) und Stuttgart (68.000).

Zwar wird im Bericht betont, dass Leipzig eine „logistische Drehscheibe zu den Märkten Europas“ und „einen wichtigen Wirtschaftsfaktor in Deutschland“ darstelle, unter anderem als Standort von Siemens, BMW und der Deutschen Telekom. In den hervorgehobenen Branchen Automobil mit 45.800 Euro und IT mit 44.600 Euro fällt die Messestadt gegenüber den höher Platzierten jedoch deutlich ab. In Stuttgart liegt das durchschnittliche Gehalt in der Automobilsparte beispielsweise bei 82.900 Euro, IT-Spezialisten verdienen in Frankfurt im Mittel 73.300 Euro.

Fachkräfte verdienen in Dresden besser

Dresden wurde aufgrund der geringeren Einwohnerzahl nicht in den Gehaltsreport mit einbezogen. Auf Anfrage von LVZ.de gab Stepstone jedoch bekannt, dass Fach- und Führungskräfte in der sächsischen Hauptstadt mit 46.500 Euro etwas mehr verdienen als in Leipzig. Der sachsenweite Durchschnitt liegt bei 43.100 Euro.

Grundlage sind Daten von 85.000 Fach- und Führungskräften, die zwischen Oktober 2017 und 2018 erhoben wurden. Zur einen Hälfte stammen die Angaben aus einer Onlineumfrage unter den Nutzern des Portals, die andere Hälfte wurde laut eines Sprechers von Stepstone durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut bereitgestellt.

Die Ergebnisse von Stepstone spiegeln auch die Daten wieder, die Anfang Februar von den Vergleichsportalen Gehalt.de, Gehaltsvergleich.com und des Beratungsunternehmens Compensation Partner veröffentlicht wurden. Demnach hinken die Gehälter in den neuen Bundesländern den alten noch immer mit 23,9 Prozent hinterher. Lag der durchschnittliche Verdienst in Westdeutschland 2017 bei 46.888 Euro pro Jahr, war er im Osten mit 37.838 Euro um etwa 10.000 Euro geringer.

Das Top 10 Ranking der Großstädte Platz 1: Frankfurt am Main – 73.200 Euro Platz 2: München – 70.600 Euro Platz 3: Stuttgart – 68.000 Euro Platz 4: Düsseldorf – 66.800 Euro Platz 5: Köln – 62.900 Euro Platz 6: Hamburg – 60.800 Euro Platz 7: Essen – 59.500 Euro Platz 8: Dortmund – 58.200 Euro Platz 9: Berlin – 54.300 Euro Platz 10: Leipzig – 44.300 Euro Alle Angaben beziehen sich auf das jährliche Bruttoeinkommen von Fach- und Führungskräften in den zehn bevölkerungsreichsten Städten Deutschlands. Quelle: Stepstone Gehaltsreport 2019.

Von Christian Neffe